PSG vs. Flamengo por la final de la Intercontinental: a qué hora juegan y dónde ver el partido en vivo

Franceses y brasileños se miden en Qatar por el trofeo mundial, con horarios confirmados, transmisión internacional y una expectativa que cruza continentes.

La final de la Copa Intercontinental FIFA 2025 entre Paris Saint-Germain y Flamengo se convirtió en el gran acontecimiento futbolero de este miércoles 17 de diciembre . El choque, programado en el Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Qatar , no sólo define al campeón mundial de clubes, sino que también enfrenta estilos y aspiraciones de dos de los equipos más fuertes del planeta.

PSG, que llega como campeón de la Champions League y con figuras de alto vuelo que hicieron ruido durante toda la temporada, protagoniza una historia que mezcla expectativa con algunos interrogantes tácticos que el entrenador Luis Enrique deberá resolver antes del pitazo inicial.

Del otro lado, Flamengo pisa el césped con hambre de gloria continental para devolver el título a Sudamérica, algo que no ocurre desde principios de la década de 2010. Después de una serie de partidos intensos en torneos domésticos y continentales, el equipo de Brasil llega con confianza pero también con la complejidad de enfrentar a un rival con recursos ofensivos muy profundos.

La final se juega este miércoles 17 de diciembre de 2025 , con el duelo arrancando a las 14:00 horas de Argentina y Brasil. El escenario será el Ahmad bin Ali Stadium, que ya albergó otros encuentros de alto calibre durante la temporada de clubes.

En Argentina y gran parte de Sudamérica, la señal en vivo será por DirecTV Sports (DSports) , con retransmisión vía DGO/DSports+ en streaming . Además, FIFA+ ofrece transmisión libre en varias regiones. En Estados Unidos, los planes incluyen beIN Sports, Fanatiz y fuboTV , mientras que en España la señal será a través de DAZN.

luis enrique champions.jpg @psg_inside

Posibles formaciones de PSG y Flamengo

El análisis de cómo podrían parar los entrenadores en la cancha antes del arranque del partido muestra un panorama interesante, con movimientos y dudas que valen la pena considerar.

Una alineación probable del equipo de Luis Enrique combina energía física y creatividad por las bandas con el arquero Safonov, la defensa integrada por Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, en el mediocampo Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves y en la línea de ataque Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos y Barcola o Dembélé.

La principal incertidumbre pasa por Marquinhos, quien llegó con dudas físicas y podría perderse la final, lo que obligaría a ajustar la zaga parisina poco antes de empezar.

Filipe Luis Lucas Figueiredo/Getty Images Lucas Figueiredo/Getty Images

En tanto el equipo de Filipe Luis, suele pararse en el césped con un 4-3-3 que le permite tener versatilidad con jugadores que son capaces de cambiar el ritmo. Esta podría ser su formación inicial: el arquero Rossi, la defensa compuesta por Varela, Léo Pereira, Danilo y Alex Sandro, en el mediocampo irían Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta y en el ataque estarían Carrascal, Samuel Lino o Cebolinha, Bruno Henrique o Plata.

Flamengo también tiene opciones ofensivas desde el banco, con jugadores de perfil desequilibrante que pueden inclinar la balanza si el técnico decide rotar ante exigencias del juego.

El partido se presenta como un desafío tanto estratégico como físico. La apuesta no es sencilla, ya que PSG intenta añadir otro trofeo enorme a su vitrina, mientras que Flamengo quiere escribir una nueva página dorada para el fútbol sudamericano. La definición está en marcha.