Ajuste de las bandas del dólar: para The Economist "el viaje monetario de Milei aún no terminó"

El diario inglés resaltó la importancia del apoyo del Tesoro de Estados Unidos, y aseguró que las nuevas medidas están lejos de llegar a un resultado positivo en el futuro.

Luego del anuncio del Banco Central (BCRA) respecto al nuevo esquema de bandas cambiarias , el diario inglés The Economist calificó la medida del presidente, Javier Milei , como un "cambio crucial", que permitirá que el peso flote más libremente.

" Desde abril se ha movido dentro de una banda, cuyos límites se amplían un 1% cada mes. Ahora se ampliarán al ritmo de la inflación, actualmente del 2,5% mensual. Eso permitirá que el peso, que muchos consideran sobrevalorado, se debilite más rápidamente", expresa la columna, que añadió que contribuirá al plan de comprar unos u$s10.000 millones en reservas extranjeras el próximo año.

De esta forma, The Economist asegura que el Gobierno podrá abordar "la mayor debilidad del programa de reformas liberalizadoras de Milei" .

La columna explica que el Gobierno "lleva mucho tiempo tratando de mantener fuerte el peso", lo que ayudó a reducir la inflación pero que " lastró las exportaciones, impulsó las importaciones y dificultó mucho la acumulación de reservas" .

"A medida que se acercaban las elecciones de mitad de mandato en octubre, todo el mundo empezó a vender pesos, lo que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares para defender el límite de la banda", detalla la publicación, y cuando el peso corría el riesgo de desplomarse llegó, "de forma extraordinaria", la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, que frenó la preocupación inicial del FMI e inversores, y ayudó a Milei a ganar.

Seguido al apoyo de EEUU, el peso se debilitó. Además, llegó el visto bueno del fondo y los mercados, con subas de acciones argentinas y bonos en dólares, "lo que sugiere que el Gobierno podría volver pronto a pedir préstamos en los mercados de capitales mundiales".

Qué pasará con el nuevo esquema de bandas cambiarias

"La ampliación de las bandas conlleva el riesgo de un modesto aumento de la inflación, pero eso es menos problemático para el Gobierno ahora que las elecciones de mitad de mandato ya pasaron", explica el artículo, que asegura que "esto está lejos de ser una flotación total".

Su argumento radica en que, en términos reales, la banda permitirá que el peso se debilite, pero solo marginalmente, y lo seguirá dejando sobrevalorado. Por otra parte, anticiparon que las compras de reservas extranjeras se verán limitadas por la tasa de crecimiento económico y el tamaño del mercado de divisas.

"El BCRA aún no ha anunciado un programa para controlar la inflación a través de los tipos de interés. El viaje monetario de Milei aún no ha terminado" sentenció.