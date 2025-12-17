Ni Mar del Plata ni San Bernardo: la mejor playa de Buenos Aires para descansar alejado de las multitudes + Seguir en









La Provincia ofrece destinos muy desconocidos, poco concurridos e ideales para desconectarse del ritmo de la ciudad.

Una de las playas más grandes y desconocidas de Buenos Aires. Imagen: Turismo Villarino

La provincia de Buenos Aires ofrece mucho más que los destinos clásicos del verano. Más allá de las playas masivas y los centros turísticos tradicionales, existen alternativas menos conocidas que se destacan por su tranquilidad, contacto con la naturaleza y paisajes casi intactos, ideales para quienes buscan desconectar del ruido.

Entre esas joyas ocultas aparece un balneario poco explorado, perfecto para descansar sin multitudes y disfrutar del mar de una forma distinta. Con kilómetros de playa virgen y un entorno natural privilegiado, "La Chiquita" se posiciona como una opción cada vez más valorada por quienes buscan un verano más calmo.

La Chiquita Una playa ideal para descansar y desconectarse del ritmo de la ciudad. Imagen: Turismo Villarino Dónde se ubica La Chiquita La Chiquita se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Mar Chiquita. Está ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Mar del Plata y muy cerca de localidades como Santa Clara del Mar y Coronel Vidal, lo que permite acceder a servicios básicos sin perder la sensación de aislamiento.

El balneario forma parte de una zona caracterizada por su baja densidad urbana, amplios espacios naturales y una costa prácticamente virgen, con extensas playas de arena y dunas que se mantienen alejadas del desarrollo turístico intensivo.

Qué se puede hacer en La Chiquita El principal atractivo de La Chiquita es el descanso. Sus playas amplias y poco concurridas son ideales para largas caminatas, disfrutar del mar sin aglomeraciones y pasar el día en contacto directo con la naturaleza. Es un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad y silencio.

Además, la zona es muy elegida por amantes de la pesca, tanto desde la costa como en sectores cercanos, y por quienes disfrutan de actividades al aire libre como el avistaje de aves, el mate frente al mar o simplemente relajarse con vistas abiertas y sin interrupciones. Cómo ir hasta La Chiquita Para llegar a La Chiquita en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se debe tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. A la altura de Coronel Vidal, se accede al desvío hacia Santa Clara del Mar y luego se continúa por caminos locales señalizados que conducen al balneario. El viaje tiene una duración aproximada de cinco horas, dependiendo del tránsito, y se recomienda cargar combustible con anticipación, ya que la zona cuenta con pocos servicios. Justamente esa característica es parte de su encanto: un destino ideal para descansar lejos del movimiento y el turismo masivo.