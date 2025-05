Fabio Rossi, CEO de Zurich: "Si la economía se mantiene estable, la industria de seguros va a crecer"

Con la volatilidad financiera que hemos tenido a lo largo de muchos años, el componente técnico en la Argentina estaba subvaluado respecto al componente financiero. A partir de la estabilización de la macro, esta ecuación se da vuelta. Y la industria tiene que tener un foco en el resultado técnico mucho mayor que el que ha tenido históricamente.

La habilidad de suscribir riesgos, de calcular adecuadamente la tasa que ese riesgo tiene, ponerle un precio y ajustarlo a los gastos, es mucho más relevante. Con lo cual la industria está en una transición de un modelo basado en el resultado financiero a un modelo basado en el resultado técnico, lo que genera claramente situaciones que el regulador tiene que mirar, que tiene que ver con cómo se construye la solvencia de las compañías de seguro en el largo plazo. Ahí hay un tema con las compañías en general.

P: ¿Cómo está evolucionando el costo de las primas?

F.R: En seguros hay que separar dos cosas: el costo de lo que paga el cliente es una relación entre el valor del bien asegurado y la tasa de riesgo. O sea, hay dos componentes que hacen al precio de un seguro. A veces uno ve que sube el precio del seguro, pero lo que subió es el valor del bien, no el valor de la tasa de riesgo. Con lo cual lo que sucedió este último año ha sido que cuando tuvimos el pico de inflación, obviamente los bienes asegurados subían y por tanto los precios que paga el cliente subían, si bien las primas de la industria no lo hacían. Y ahora lo que se ve es una mayor estabilidad ahí. Hay algunas sumas de bienes que empiezan a bajar y se ve un reacomodamiento en la tarifa. El resultado técnico tiene que estar sustentado en un lugar distinto a lo que estaba antes. En el seguro más tradicional, que es el seguro de autos, veo cierto grado de estabilidad en los precios. Desde el principio de año, hay muy poco cambio. Los riesgos más grandes, los riesgos industriales, tienen un comportamiento que no solo tienen una relación con el mercado local, tienen una relación también con el mercado de seguros mundial. Estos son riesgos más grandes, son riesgos que tienen un concepto de reaseguro. En el mundo, en los últimos años, por un montón de factores, fundamentalmente los eventos climáticos, las tasas de riesgo de los seguros industriales han venido subiendo. Y se han venido, lo que nosotros llamamos, endureciendo. El mercado se ha venido endureciendo. Ahora pareciera como que tocó un techo y empieza a tener un proceso más soft. Con lo cual yo diría que lo que debiéramos ver en la Argentina, es un reacomodamiento de algunas cosas para un escenario con una estabilidad económica que no teníamos antes. Y ahí veremos lo que sucede. Yo creo que los aumentos que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos tuvieron mucho que ver con el cambio de los valores de las sumas aseguradas. ¿Cuánto valen las cosas que tenés adentro de tu casa? ¿Cuánto vale el auto? Entonces hay que mirar las dos cosas. No se puede mirar solo el valor total que estamos pagando.

P: Con respecto al seguro de autos, ¿Notás algún tipo de cambio, hacia la contratación de seguros menos costosos?

F.R: No, esa tendencia todavía no se ve. Y me parece que tiene que ver con que, obviamente estamos hablando de generalizaciones del mercado muy atomizado. Pero si vos sabés que los costos de los repuestos tienen un precio muy volátil, como pasó en los últimos años, cuanto más arriba tenés el seguro, más tranquilo estás. Los clientes trataron de mantenerse en los productos de cobertura comprensiva porque los ayudaba a saber lo que tenían que pagar y a estar más protegidos. Entonces no se ve un cambio sustancial de tendencia. Al contrario, el mercado argentino es un mercado que tiene un nivel de cobertura en este momento de seguro de todo riesgo mucho más alto de lo que ha sido históricamente.

P: Lo otro que nombraste es cambio climático. ¿Qué tipo de coberturas ofrecen?

F.R: Muchos de los productos normales de la industria, como pueden ser los autos, tienen una cobertura por inundación. Lo mismo pasa con las casas que tienen cobertura por vientos, huracanes y demás. Muchos productos tienen embebido el impacto de eventos climáticos. Lo mismo pasa en los seguros industriales. Muchas empresas eligen las coberturas que tienen que ver con eso. Con lo cual vos te podés cubrir fuertemente contra la ocurrencia de eventos climáticos. En efecto, en nuestro producto de autos, hay uno que se llama Zúrich Weather, que cubre todas las implicancias climáticas. En algunos lugares, la ocurrencia tan habitual de estos eventos ha hecho que sea muy difícil conseguir coberturas razonables y ha subido los costos de los seguros muy fuertemente. Por ejemplo, los incendios de California de principio de año, fueron un evento mayor para la industria. Muchas veces uno no toma la dimensión de lo que salen esos eventos, ya que cuestan billones de dólares.

Hace muchos años, estoy hablando de 2006, hubo una granizada fenomenal en la Capital Federal. En ese momento, los clientes contrataban muy pocos seguros de granizo para el auto. Después de ese evento todo el mundo empezó a preguntar si tenía cobertura de granizo. Esas cosas pasan y generan transformaciones en la forma en la cual la gente decide contratar.

P: ¿Y en temas de ciberseguridad también están involucrados?

F.R: Sí, ciberseguridad es una línea de negocio que está creciendo en el mundo. La industria de seguros trabaja con una lógica de cálculo actual, de estadística. Cuando una cosa aparece nueva, como son los crímenes por ciberseguridad, tenés que construir la línea actual para poder ponerle un precio a eso. Con lo cual eso se hace muy lentamente, pero está ocurriendo. En efecto, hay coberturas en el mundo y algunas acá en Argentina. Poquitas en Argentina, se contrata poco todavía. Son para empresas en su mayoría pero empiezan a aparecer productos para individuos. La realidad es que es una línea de negocio que probablemente va a crecer mucho en el futuro.

Tiene algunas particularidades que va a haber que encontrarle solución, porque en escenarios catastróficos, en escenarios de ocurrencia muy grave, no tenés capacidad para cubrirlo. Los eventos que han ocurrido en el mundo, sobre todo los que tienen relación con las guerras, con ese tipo de cosas, que normalmente tienen poca cobertura, generan un daño tan grande que la industria no tiene manera de cubrirlo a esa escala. Entonces habrá que encontrar alguna solución público-privada en algunos lugares para poder resolverlo.

P: ¿Perspectivas del sector para los próximos años?

F.R: Yo te diría que las perspectivas de la industria en la Argentina son de expansión, sin duda alguna. Es un país donde la economía debería estabilizarse. Y estamos esperando que empiece a crecer más rápidamente. Que sobre todo se incremente la tasa de inversión. La Argentina tiene una tasa de inversión sobre el PBI muy baja desde hace muchos años. Esa tasa de inversión sobre el PBI tiene que crecer. Sino, la Argentina no va a poder crecer. Y la industria va a ir atada a eso. Con lo cual va a haber claramente oportunidades de expansión y de crecimiento entre los industriales a medida que la economía evolucione.

La estabilidad trae aparejado claramente un cambio de comportamiento en la cabeza del cliente. Los clientes con estabilidad piensan en el futuro de una manera diferente que cuando hay una volatilidad fenomenal. Eso se nota hoy en los seguros de vida. Hoy los clientes están más propensos a pensar en un seguro de vida con ahorro. Y eso ya está ocurriendo. Es impactante porque fue muy rápido el proceso. Cuando se estabilizó la economía, la gente empezó a pensar en eso como un elemento complementario para su futuro. Con lo cual eso claramente es una línea de negocio de crecimiento. Yo creo que va a haber otra línea de negocio que va a aparecer como ciberseguridad. Yo tengo una expectativa de crecimiento en la industria en los años que vienen y de transformación. De una industria que tiene que estar mucho más focalizada en los aspectos centrales.

La capacidad de suscribir riesgos, la capacidad de pagar siniestros, la capacidad de hacer prevención con los clientes a través de ingeniería de riesgos. Una serie de cosas que en la Argentina estaban un poco relegadas y que ahora me parece que van a venir. Con lo cual la expectativa es buena. Si la economía se mantiene estable y crece, la industria de seguros va a crecer. Y va a tener que terminar un proceso de transformación, probablemente de curación, concentración y demás.

El seguro es un estabilizador social. Si vos lograste trabajar y comprarte una casa, el seguro te protege si te pasó algo. Y en Argentina sabemos que comprar una casa es un proceso de muchos años. Lo mismo pasa con un auto, lo mismo pasa con la educación de los hijos, lo mismo pasa con un montón de cosas. Entonces el seguro le permite a la gente que va creciendo y va subiendo por la pirámide, asegurarse que va manteniendo ese nivel y va para arriba y no para abajo.

Y nosotros en ese proceso de acompañar a los consumidores tenemos herramientas para hacerlo y tenemos muchas ideas de cosas nuevas para hacer con eso que esperamos poder aplicarlas en estos meses. Entonces algunos productos nuevos estamos lanzando. Acabamos de lanzar un producto de hogar específico para gamers. Es un producto que es seguro de hogar, pero que tiene una mirada más orientada al que dentro de su casa está preparado para todo lo que tiene que ver con equipos específicos de electrónica, si se queman, rompen o roban, por ejemplo. Sobre la base del seguro de hogar, últimamente se lanzaron diferentes coberturas según el perfil del consumidor. En un mercado estable aparece algo que en la Argentina había desaparecido de alguna manera que es la segmentación. Nosotros tenemos clientes con distintas particularidades, con distintas necesidades. Los productos únicos, comprensivos, que atacan todo el problema, en algunos casos no resuelven la situación.

Muchas veces en el seguro, el cliente no tiene por qué saber de seguro, la verdad que no hay ningún motivo para que un cliente sepa de seguro, entonces nosotros tenemos que ayudarlo a que él entienda cuáles son las cosas que tiene que le son importantes y que las tiene que cubrir.

En el negocio industrial es distinto, porque normalmente ahí estás hablando con una persona que está del otro lado, que es un profesional que sabe lo que tiene en su fábrica y que sabe lo que necesita cubrir. Es una cosa diferente. Pero en el negocio de retail, en el negocio de individuos, tenemos que hacer todo un proceso de avance.