Sequía de recursos fiscales: ¿cómo pensar las cuentas públicas sin grados de libertad?

Primero lo primero: el Fondo establece una serie de metas cuantitativas de cumplimiento obligatorio para el Gobierno que le permiten a este acceder a los dólares con que repagar el enorme préstamo contraído con el organismo en 2018. La meta de resultado fiscal primario establece que este año el déficit debe bajar del 2,4% al 1,9% del PBI. Reducir el desbalance en medio punto porcentual del Producto puede no parecer una tarea difícil, pero una caída de los ingresos agrandaría el recorte necesario. En ese sentido, a) este año, a diferencia del previo, no se permite contabilizar 0,3% del PBI por rentas de la propiedad; b) la sequía reducirá de forma directa en 0,6% del PBI las retenciones; y c) la falta de reservas para importar afectará la recaudación de IVA y aranceles en las compras externas, mientras que la crisis general de la actividad golpeará al resto de impuestos. En definitiva, los ingresos aportarán poco a la contracción requerida, dejando el elevado peso del recorte del lado de los gastos.

En primer lugar, de acuerdo con el Ministerio de Economía, se proyectan para este año 2,5% del PBI de gastos tributarios. Así se define a los recursos que pierde el Estado por otorgar exenciones impositivas, tratamientos diferenciales o beneficios a algunos contribuyentes. Estos surgen de normas y regímenes que, en algunos casos, fomentan actividades prioritarias, pero en otros se deben a medidas obsoletas prorrogadas en el tiempo. Quizás el más conocido sea aquel por el que los funcionarios del poder judicial no pagan el impuesto a las ganancias (cuesta 0,2 p.p. del PBI), pero también existen alícuotas reducidas de IVA para la compra de obras de arte, contribuciones patronales diferenciales para el sector salud (resabio de una pandemia concluida), exención de los inmuebles rurales del impuesto a los bienes personales y muchos otros más, por no entrar en el espinoso tema de los regímenes especiales de Tierra del Fuego. No todos estos gastos deberían eliminarse, pero sí podría revisarse la prioridad de algunos de ellos en un contexto en que los recursos públicos no alcanzan.