A qué abogados llamó desesperadamente Mauricio Novelli la noche del crack de $LIBRA

El empresario buscó contactarse con distintos abogados en las horas posteriores a desatarse el escándalo tras el tweet de Javier Mieli y el colapso que derivó en la estafa a miles de damnificados por la memecoin, en busca de una defensa. La justicia tiene registro de las llamadas.

En el revelador informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, sobre las 206 llamadas de Mauricio Novelli durante el viernes 14 (día del lanzamiento del token $LIBRA) y sábado 15 de febrero, aparecen continuos contactos a tres abogados: Daniel Rubinovich, Juan Pablo Bove y alguien identificado como “Julian Estudio Abogados”. En este último caso, de acuerdo con las consultas a fuentes calificadas del caso que realizó Ámbito , se trata del abogado Julián Razumny . Tanto él como Bove son socios dentro del estudio Tavarone, Rovelli, Sallim & Miani.

Según la extracción realizada por medio de la tecnología Cellebrite, justamente con el primer abogado que se contactó, casi desesperadamente Novelli, es el mencionado Razumny, o como aparece agendado por el propio Novelli, “Julian Estudio Abogados”.

La avalancha de llamadas comenzó la misma noche del lanzamiento de $LIBRA, cuando el escándalo ya era irreversible . Fue ahí cuando Novelli llamó a Julián Razumny, mientras éste cenaba en un restaurant con su pareja. A las 22.12 hs. en dos oportunidades, a las 22.13 hs. y a las 22.16 hs. Recién en esta última ocasión obtuvo respuesta. Su interlocutor lo escuchó durante un minuto, treinta segundos. Intentó calmarlo, pero era prácticamente imposible .

Lo cierto es que el estudio del que forman parte tanto Razumny como Bove había tenido como cliente a Novelli, pero no tiene entre sus especialidades casos como todo lo relacionado con $LIBRA.

Muy alterado y en el medio de las llamadas a Razumny, ese 14 de febrero, Novelli se contactó con Mijail Popov , a quien había contratado como “capacitador de traders” junto con Javier Milei en 2021, en N&W, Professional Traders, creada por Novelli y su socio Jeremías Walsh. Popov, que reside en España, es presentado como analista senior y desarrollador de negocios en Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), una consultora estratégica especializada en la industria global de pagos.

Al día siguiente, Novelli llamó dos veces a “Julián Estudio Abogados” a las 7.33 hs., pero su contacto lo atendió solo una vez y la conversación apenas duró tres segundos. Recién se extendieron a las 12.09 hs., cuando charlaron a lo largo de 18 minutos, 44 segundos, luego de que hubiera un intento fallido previo por parte de Novelli.

Mientras llamaba a Razumny, Novelli intentaba hablar con otros letrados. Ahí fue el turno de otro de los abogados a los que contactó Novelli durante esas horas críticas en las que ya el propio Milei había intentado retractarse- Se trata de Juan Pablo Bove.

El primer contacto con Bove aparece el 15 de febrero, en la primera mañana del día, pocos minutos después que el contacto con “julian Estudio Abogados” y casi ocho horas antes de la llamada realizada a Daniel Rubinovich. Puntualmente, se produjo, de acuerdo con lo que precisa el informe de DATIP, a las 7.45 hs. y duró 13 minutos 55 segundos.

El otro contacto con Bove se produjo el mismo 15 de febrero pero duró solo un segundo. En ambas ocasiones el informe marca que fueron eliminadas, algo que Novelli pudo hacer porque no se realizaron por Whatsapp.

Según la descripción de la trayectoria de Bove que realiza la Universidad de San Andrés, donde tiene el estatus de profesor invitado, “se desempeñó por más de diez años en el Estudio Bruchou y trabajó en 2008 como asociado extranjero en White & Case LLP de Nueva York. Asimismo, fue gerente de legales de AB-Inbev para Sudamérica. Es socio fundador de TRSyM Abogados y encabeza la práctica de M&A y derecho corporativo”.

El siguiente abogado con el que habló en esas 24 horas Novelli es el mencionado Daniel Rubinovich, del estudio de abogados Landaburu, Rosental, Araoz De Lamadrid & Rubinovich. Hay registradas seis llamadas por medio de Whatsapp. Pocos días después, se conocería que Rubinovich había aceptado ser el abogado defensor de Novelli.

La primera de las llamadas que aparece ya es con el lanzamiento de $LIBRA convertido en un escándalo internacional, fue el sábado 15 de febrero a las 15.35 horas y duró 23 minutos, 35 segundos. Luego, existen otras llamadas el 16 de febrero, pero de una duración mucho más breve, al punto que en ninguno de ambos casos alcanza el minuto. Todas las llamadas con Rubinovich fueron halladas en la papelera del dispositivo telefónico Apple que utilizaba en ese momento Mauricio Novelli.

En ese manojo de incógnitas aparecen llamadas cuyo interlocutor aún están por discernirse. La que más se repite está bajo el nombre de contacto “Cristina Mama Flor”. Todas se producen el 14 de febrero por la tarde, y varias de ellas durante entre 7 y 16 minutos.