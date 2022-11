Perú: un avión chocó al despegar contra un vehículo de emergencia y se incendió

https://twitter.com/LATAM_PER/status/1593724554626895873 LATAM Airlines Perú ha desplegado su Plan de Emergencia movilizando todos los recursos humanos y físicos al alcance, para prestar asistencia inmediata a pasajeros y tripulación a bordo. — LATAM Perú (@LATAM_PER) November 18, 2022

El gerente general de LATAM Perú, Manuel van Oordt, expresó su incredulidad por la presencia de la unidad bomberil en la pista de despegue, alegando que el piloto del avión no reportó anormalidades. "No se reportó ninguna emergencia dentro del vuelo, es un vuelo que estaba en condiciones óptimas para despegar, tenía autorización para despegar, y se encontró con un camión en la pista de aterrizaje y no sabemos qué hacía ese camión allí", dijo el representante de LATAM en una rueda de prensa nocturna en el aeropuerto.

https://twitter.com/enriquevarsi/status/1593710356916051970 Cuando la vida te da una segunda oportunidad #latam pic.twitter.com/Vd98Zu98Uo — Enrique Varsi-Rospigliosi (@enriquevarsi) November 18, 2022

El aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima permanecerá cerrado al menos hasta la medianoche de este domingo para verificar la seguridad de la pista y retirar los restos del choque del viernes entre un avión de Latam y un camión de bomberos, informó la operadora del aeródromo este sábado. Lima Airport Partners (LAP), responsable del aeropuerto, afirmó que "ha solicitado ampliar la suspensión de operaciones hasta las 00:00 h (05H00 GMT) del 20 de noviembre de 2022" por la tardanza en la investigación del accidente y en la limpieza de la pista.