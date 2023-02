Sorprende Orbital con música “pandémica”

Los pioneros de la música electrónica Phil y Paul Hartnot, es decir Orbital, están de vuelta con otro de sus discos que demuestran que, aun dentro de un género eminentemente instrumental como el tecno, se puede tener algo que decir (y no por nada la inspiración original de estos oriundos de Kent fueron los alemanes de Kraftwerk). Luego de dedicarle un álbum a los líderes populistas tipo Donald Trump con su “Monsters Exist” (2018), Orbital se mantuvo bastante en silencio durante la pandemia y sólo reapareció el año pasado con un álbum de grandes éxitos, “30 Something”, pero ahora este “Optical Delusion” (“Ilusión óptica”) trae casi una hora de nueva música con temas dedicados exclusivamente a las situaciones apocalípticas que se vivieron por el covid-19, con restricciones que dejaron de lado todo lo que pueda considerarse actividades de la cultura rave masiva a la que pertenece. Así que este décimo álbum de estudio de dúo tiene una larga lista de invitados para ocuparse de las voces, por ejemplo Medieval Babes, Lily Wolter y la operística Dina Ipavic, que se lucen en tracks como “Ringa Ringa (The Old Pandemic Folk Song)”, “Are You Alive?” y “The New Abnormal”, todas composiciones que abordan ritmos tecnos conocidos y el uso intensivo de sintetizadores que caracterizó siempre a Orbital.