Spielberg dominó con su carisma la jornada de ayer en la Berlinale

HBO Max distribuirá la serie a partir de mayo en todos los mercados. La prensa tuvo acceso a los primeros dos episodios de los seis de la primera temporada (todavía no se sabe si habrá una segunda) y a quince minutos de conversación con cuatro de los protagonistas.

Este diario se encontró con los actores principales, quienes relataron brevemente cómo prepararon sus papeles. La alemana Svenja Jung y el estadounidense Parker Sawyers no vivieron en un país del Este en los años setenta, e hicieron su propia investigación. Los rumanos, Alec Secareanu y Ana Ularu, eran chicos cuando implosionó el régimen de Nicolae Ceauescu pero tienen impresiones vívidas de un país, una sociedad y una arquitectura. La historia se centra en un espía allegado al dictador rumano que decide desertar a la embajada de los Estados Unidos en Bonn, y se embarca en un ajedrez mortal con la Securitate de su país, la Stasi y la CIA.

Los dos primeros capítulos trazan los vericuetos del contexto político, y el público deberá invertir cierto esfuerzo en desentrañar la telaraña narrativa. La historia es ágil, los personajes bien trazados y los exteriores e interiores rodados en Budapest pintan con insólito glamour el mundo gris del comunismo y sus jerarcas.

Spielberg

Steven Spielberg llegó a la Berlinale para recibir un Oso de Oro honorario por su trayectoria. La conferencia de prensa fue de las más concurridas y, francamente, divertidas en muchos años. Aplaudido cálidamente al entrar, el director de “Duel” (“Reto a muerte”, el film para televisión que le abrió las puertas en 1971, recordó) resumió su carrera, hablando de sus padres como el detonante artístico de su último largometraje, “Los Fabelman”. Son la clave también – se explayó – para descifrar su obra de cinco décadas: la lucha entre el arte y la familia. Traumatizado por la ruptura de la propia, a raíz del divorcio de sus padres cuando era adolescente, este conflicto es recurrente en su cine. Vista desde “Los Fabelman”, cada película es una pieza de rompecabezas. Concibió este film autobiográfico, una vez muertos sus padres, durante la pandemia, una suerte de ejercicio introspectivo. “Siempre quise contar la historia de mi madre, de mi padre y de mi hermana, y esta especie de lucha entre el arte y la familia. Lo tuve en mente toda mi vida, impregnó todas mis películas, todas mis películas son personales y muchas tratan sobre la familia, pero nada es tan personal como ‘Los Fabelman’”, dijo.

Comentó que está trabajando en un guión original de Stanley Kubrick sobre Napoleón. “Una gran producción” para una serie de siete capítulos para HBO a partir de este guión escrito en 1961”. Spielberg ya había dicho hace diez años que estaba tratando de adaptar este guión para una miniserie. Kubrick (“2001: Odisea del espacio” y “La naranja mecánica”), murió en 1999 y nunca terminó su propio proyecto de película biográfica sobre Napoleón.

Le preguntaron sobre directores clásicos, y mencionó a John Ford, “una fuerza de la naturaleza; el realizador más importante de todos los tiempos” y varios contemporáneos, como los Daniels – Dan Kwan y Daniel Scheinert - los inventivos directores de 2Everything Everywhere All at Once”. Habló con emoción contenida de la Shoah Foundation, iniciada a raíz de “La lista de Schindler” (1993), y a ningún periodista se le escapó el peso histórico del comentario, en la ciudad donde se planeó y organizó la metódica destrucción de la comunidad judía en Europa. Consejos a jóvenes directores: “un film es la suma de todos sus detalles; dedíquense a ellos”. Recalcó la importancia de reconocer historias interesantes. La rueda de prensa duró treinta minutos escasos, terminando en otra salva de aplausos.