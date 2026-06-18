Star Wars: Tales of the Underworld ya está disponible en Disney+ y amplía el universo de la saga

La nueva serie de cortos animados de Lucasfilm explora el lado criminal de la galaxia con Asajj Ventress y Cad Bane como protagonistas.

Llegó la tercera entrega de la saga animada Tales con historias del submundo criminal.

Star Wars : Tales of the Underworld se estrenó el 12 de junio en Disney+ , completando la trilogía de antologías animadas, que comenzó con Tales of the Jedi y continuó con Tales of the Empire.

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La serie de seis episodios cortos , creada por Dave Filoni, se centra en el inframundo criminal durante la era del Imperio y sigue las vidas de dos icónicos cazarrecompensas.

Tales of the Underworld se divide en dos arcos principales . El primero sigue a Asajj Ventress, la ex asesina y padawan, que regresa tras los eventos de novelas como Dark Disciple. Tras recibir una nueva oportunidad, se ve obligada a huir por la galaxia junto a un aliado inesperado, mientras intenta dejar atrás su pasado en el lado oscuro. Los tres primeros episodios muestran su evolución, desde la supervivencia hasta el enfrentamiento con disputas locales en planetas remotos y la persecución imperial.

El segundo arco se centra en Cad Bane, el legendario cazarrecompensas del Viejo Oeste galáctico. El gunfighter de piel azul se reencuentra con un viejo amigo que ahora trabaja del lado de la ley como marshal. Esta confrontación lo obliga a saldar cuentas pendientes y navegar las complejas lealtades del submundo . Los episodios exploran temas de lealtad, redención y el precio de una vida fuera de la ley.

Los títulos de los episodios incluyen “A Way Forward”, “Friends”, “One Warrior to Another”, “The Good Life”, “A Good Turn” y el cierre de la temporada. Cada corto se puede ver de forma independiente, aunque se recomienda verlos en orden para seguir mejor los arcos.

Dave Filoni, supervisor de dirección y creador de la serie, vuelve a poner su sello en el universo animado de Star Wars. Filoni, responsable de éxitos como The Clone Wars y The Mandalorian, escribió las historias base junto con Matt Michnovetz como guionista principal. La animación mantiene el estilo 2D característico de las entregas anteriores.

Nika Futterman retoma su rol icónico como Asajj Ventress, mientras que Corey Burton regresa como Cad Bane. El resto del cast incluye a Artt Butler, Lane Factor, AJ LoCascio, Clare Grant, Dawn-Lyen Gardner y Eric Lopez, entre otros.

Trailer de Star Wars: Tales of the Underworld

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Una entrega que amplía el universo de Star Wars

Esta entrega se ubica temporalmente en la era del Imperio, entre los eventos de The Clone Wars y las películas originales. Ventress y Bane representan dos caras del mismo submundo: una ex Sith buscando un camino propio y un cazarrecompensas que vive según sus propios códigos. Sus historias contrastan con las de los Jedi y figuras imperiales vistas en las entregas anteriores.

Para los espectadores que siguen el timeline completo, Tales of the Underworld ayuda a entender mejor las dinámicas criminales que influyen en eventos mayores de la saga. No es necesario haber visto todas las series previas. Si todavía no la viste, podés encontrarla completa en Disney+ junto con el resto de la saga Tales.