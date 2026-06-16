Disney presentó el primer tráiler de su nueva película animada "Hechizo: Bienvenidos a Hexe" + Agregar ámbito en









Se trata de la película animada original es el 65º largometraje de Walt Disney Animation Studios.

La nueva película llega en noviembre de 2026 a los cines.

Disney presentó el primer tráiler de su nueva película animada Hechizo: Bienvenidos a Hexe. Se trata de una nueva saga mágica sobre el paso a la adultez que estrena el 26 de noviembre solo en cines.

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La película animada original es el 65º largometraje de Walt Disney Animation Studios. Esta dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, codirigida por Josie Trinidad y producida por Roy Conli y Yvett Merino.

Al elenco de voces en inglés previamente anunciado, Hailee Steinfeld y Rashida Jones, se suma la siete veces ganadora del Emmy Award Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show, Tracey Takes On…, Balas sobre Broadway, Robin Hood: Hombres en malla), quien da voz a Ms. Quill, una pluma de escribir encantada, y Stephen Fry (The Interrogator, El Hobbit (trilogía), Gosford Park, Jeeves and Wooster, V de Vendetta) como Elias Quire, el diario mágico.

De qué trata Hechizo: Bienvenidos a Hexe El nuevo tráiler presenta a Billie (voz en inglés de Hailee Steinfeld), una impulsiva y poco convencional adolescente, y a su cautelosa madre, Alice (voz en inglés de Rashida Jones). Billie descubre habilidades mágicas secretas que, una vez develadas, la conducen fuera de los suburbios y hacia un reino mágico llamado Hexe, donde es recibida por Ms. Quill (voz en inglés de Tracey Ullman) y Elias Quill (voz en inglés de Stephen Fry). A lo largo de su asombroso viaje, Billie descubre misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.

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La directora Fawn Veerasunthorn comentó: “Un fenómeno maravillosamente extraño está ocurriendo alrededor de Billie, algo que no puede explicar. Ella es alguien que siente que no encaja en su propia vida, y necesita dejar atrás su mundo habitual y adentrarse en un mundo oculto de magia incontrolable y salvaje para empezar a comprenderse a sí misma.” “Hexe es un lugar donde Billie comienza a sentirse vista por primera vez en su vida”, dijo el director Jason Hand. “Emprende un viaje de autodescubrimiento que revela una poderosa conexión con la magia y, en el proceso, descubre secretos familiares guardados durante mucho tiempo.” Hechizo: Bienvenidos a Hexe de Disney estrena solo en cines el 26 de noviembre de 2026.

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