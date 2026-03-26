La cabeza de C-3PO de "Star Wars: El Imperio Contraataca" fue subastada por una cifra millonaria + Seguir en









Según la casa de subastas se trata del único ejemplar conocido de la película que ha llegado al mercado de coleccionistas.

La cabeza del androide fue vendida por una cifra récord.

Una cabeza iluminada de C-3PO de la icónica película de ciencia ficción de George Lucas de 1980, Star Wars: El Imperio Contraataca, se vendió por u$s1.058.400, incluyendo la comisión del comprador. Se convirtió en la venta más grande de la subasta de Propstore hasta el momento, superando artículos de películas como Tiburón, la trilogía de El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, Top Gun, Batman Begins y otras.

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Según Propstore, la cabeza de C-3PO es el único ejemplar conocido de la película que ha llegado al mercado de coleccionistas. No es la primera vez que un artículo de Star Wars se vende por siete cifras. De hecho, es común que los objetos de colección de la franquicia alcancen sumas millonarias en las subastas, como cuando el sable de luz de Darth Vader se vendió por u$s3,654 millones o el caza estelar X-wing por u$s3,135 millones.

Otros objetos vendidos en la subasta La subasta de Propstore dio comienzo el miércoles y continúa hoy y mañana. El primer día resultó ser muy lucrativo, ya que más de 250 lotes importantes de cine y televisión salieron a subasta y se vendieron, recaudando u$s6,5 millones (4,9 millones de libras esterlinas), incluyendo las comisiones de los compradores. No solo fue un gran día para los robots, sino también para los tiburones. Una selección de objetos de colección de Tiburón, la película de Steven Spielberg, alcanzó un total combinado de más de u$s600.000.

“Hemos visto un excelente comienzo de la subasta, con pujas muy competitivas desde el principio, incluyendo una destacada venta del Rhino de Ace Ventura: When Nature Calls , que superó todas las expectativas”, explicó Brandon Alinger, director de operaciones de Propstore. “La colección de Tiburón también obtuvo un resultado general impresionante, justo después del 50 aniversario de la película, lo que refleja su atractivo perdurable entre los coleccionistas. Con una selección tan diversa de material aún por venir, estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla el resto de la subasta”.