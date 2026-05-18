SanCor Salud impulsa el desarrollo sostenible con foco en el bienestar integral

Para la compañía, la sustentabilidad forma parte de una mirada transversal que atraviesa su visión, misión y valores, que se plasma en una Estrategia que busca gestionar los impactos en cada una de sus decisiones y operaciones.

El propósito es generar un impacto positivo tanto en su cadena de valor como en las comunidades donde opera.

La compañía líder en medicina privada entiende la sustentabilidad como una estrategia transversal que combina salud, educación y desarrollo humano para generar impacto positivo dentro y fuera de la organización. Bajo un modelo de gestión centrado en la integridad, el propósito es generar un impacto positivo tanto en su cadena de valor como en las comunidades donde opera.

Hoy, las organizaciones también son evaluadas por el impacto que generan en las personas, en las comunidades y en la calidad de vida de quienes se vinculan con ellas.

En este escenario, las empresas relacionadas con la salud tienen un rol especialmente relevante. Porque hablar de desarrollo sostenible también implica hablar de bienestar, promoción de la salud, acceso, educación y oportunidades. Implica pensar cómo construir sociedades más sanas, más inclusivas y con mayores posibilidades de desarrollarse.

Para SanCor Salud, la sustentabilidad forma parte de una mirada transversal que atraviesa su visión, misión y valores, que se plasma en una Estrategia que busca gestionar los impactos en cada una de sus decisiones y operaciones.

Como empresa de medicina privada, comprende que la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, el bienestar es físico, emocional, mental y social, y esa mirada integral, amplia, también redefine la manera en que se concibe la sostenibilidad.

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El vínculo humano: el más importante

Para la empresa, la sustentabilidad se expresa en la manera en que se conciben las relaciones con los diferentes stakeholders. Con más de 880.000 asociados en todo el país y una de las redes de prestadores más amplias a nivel nacional, la relación se basa en la transparencia y el valor compartido.

En el mismo sentido, el clima laboral es otro de los pilares de la compañía. Elegida como una de las mejores empresas para trabajar y certificada desde hace cinco años por la firma internacional Great Place to Work,Porque. La empatía, el cuidado de los colaboradores y las nuevas formas de liderazgo dejaron de ser atributos deseables para convertirse en aspectos esenciales de cualquier estrategia de largo plazo.

Humanamente inteligentes

En este contexto, la innovación también ocupa un lugar clave para la empresa. Innovar para simplificar procesos, facilitar el acceso y mejorar la experiencia de las personas sin perder de vista el componente humano que la salud requiere.

Con el lema “Humanamente inteligentes”, SanCor Salud expresa el equilibrio IA y experiencia de usuario.

Las personas valoran cada vez más a las organizaciones con propósito, capaces de sostener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y ese desafío atraviesa a todas las industrias: construir modelos de negocio que generen resultados, pero también impacto positivo.

Murcielagos

En SanCor Salud entienden que ser agentes de cambio implica asumir una responsabilidad que va más allá del negocio. Significa trabajar todos los días para acompañar a las personas en las distintas etapas de su vida y contribuir al desarrollo de comunidades más saludables y con mayores oportunidades, por eso expresan que no hay futuro sostenible si el bienestar de las personas no ocupa un lugar central en las agendas de todos los actores sociales.

Un compromiso inquebrantable y concreto

Las iniciativas de la empresa buscan trascender la prestación médica y extender el bienestar hacia distintos ámbitos de la comunidad. La educación ocupa un lugar central dentro de esa estrategia. A través de su programa de becas y de Padrinazgo de Escuelas Rurales (que Fundación SanCor Salud impulsa desde hace una década junto a APAER), acompañan las trayectorias educativas y contribuyen a generar más oportunidades para cientos de estudiantes de distintos puntos del país.

El compromiso se traduce en acciones concretas vinculadas al fortalecimiento de infraestructura escolar, entrega de útiles, alimentos y equipamiento, campañas solidarias y un acompañamiento emocional constante y sostenido a cada uno de los más de 600 estudiantes que son alcanzados por el programa. La convicción es clara: ampliar oportunidades también es una forma concreta de construir bienestar y desarrollo sostenible.

Campañas federales y con sentido

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Del mismo modo, la empresa impulsa proyectos y acciones vinculados a la prevención y la promoción de hábitos saludables, entendiendo que la construcción de salud empieza mucho antes de una consulta médica. Tal es el caso de las multipremiadas Campañas de sensibilización por el Cáncer de Mama que la empresa sostiene desde hace varios años y que la posicionaron como una referente en la materia a nivel nacional.

En el mismo sentido, se pueden mencionar propuestas sobre salud mental, ciclos de charlas, espacios de reflexión y acciones orientadas al bienestar integral, que forman parte de una agenda de hitos y compromisos que SanCor Salud y la Fundación SanCor Salud sostienen e incrementan año a año.