Nestlé® avanza con una estrategia transversal enfocada en sustentabilidad

Con foco en la economía circular, el reciclaje y la agricultura regenerativa, la compañía impulsa distintos proyectos orientados a modelos de producción más sostenibles y eficientes.

Nestlé® continúa profundizando su estrategia de sustentabilidad orientada a transformar su cadena de valor con el foco puesto en la economía circular y la agricultura regenerativa.

La industria de alimentos y bebidas atraviesa una transformación cada vez más profunda vinculada a la manera en que se producen, desarrollan y recuperan los productos. El origen de las materias primas, la reducción del impacto ambiental y la construcción de modelos más sostenibles se convirtieron en algunos de los principales desafíos para las empresas del sector.

En ese escenario, Nestlé® , la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo, viene profundizando una estrategia transversal que abarca todas las etapas de su cadena de valor, desde el abastecimiento de ingredientes y el desarrollo de envases hasta la recuperación de materiales post consumo, el uso de energías eléctricas renovables y el trabajo conjunto con aliados estratégicos.

Como parte de este enfoque, Nestlé® asumió el compromiso global de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y lograr que el 100% de sus envases plásticos estén diseñados para ser reciclables en los próximos años. Es por eso, que actualmente llevan adelante más de 200 proyectos en Argentina, Uruguay y Paraguay vinculados a la sostenibilidad, innovación y transformación de procesos a lo largo de toda su operación.

“La sustentabilidad forma parte central de la estrategia de Nestlé® y requiere una mirada integral capaz de acompañar los cambios que atraviesa hoy la industria alimentaria. Desde iniciativas vinculadas a la economía circular y la agricultura regenerativa hasta el abastecimiento de 100% energía eléctrica renovable en todas nuestras fábricas y sitios propios en Argentina, buscamos seguir impulsando acciones concretas que nos permitan avanzar hacia modelos de producción cada vez más sostenibles”, señala Verónica Rosales, directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos y líder de Sustentabilidad de Nestlé® Argentina, Uruguay y Paraguay.

Durante 2025, Nestlé® consolidó distintos avances vinculados a su estrategia ambiental. A nivel global, la compañía logró reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 24,5% respecto de su año base 2018, acercándose cada vez más a su meta de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

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Por su parte, en Argentina, uno de los avances más relevantes estuvo vinculado a la neutralidad en plástico y cartón. La empresa alcanzó, por tercer año consecutivo, la neutralidad en plástico y, por segundo año consecutivo, en cartón, asegurando la recolección del 100% de los materiales plásticos y de cartón que puso en el mercado a través de los envases de sus productos, en línea con su visión global de evitar que ninguno de sus envases termine como residuo en rellenos sanitarios o en el entorno natural.

Como parte de esta estrategia, la compañía, a través de sus marcas, impulsa programas orientados a fortalecer la economía circular y promover nuevos usos para los materiales recuperados.

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Por ejemplo, NESCAFÉ® Dolce Gusto®, lleva adelante un programa de reciclaje propio que busca recuperar las cápsulas plásticas utilizadas para transformarlas en madera plástica y revalorizar el café. Todo el portafolio de la marca ya está diseñado para ser reciclado y hoy en día cuenta con 48 puntos activos distribuidos entre CABA y GBA.

Por su parte, Nespresso® da una segunda vida a sus cápsulas de aluminio al transformarlas en nuevos objetos. A su vez, el café utilizado se dona a la Fundación Huerta Niño, donde se convierte en compost orgánico para el desarrollo de huertas en escuelas rurales y urbanas. Esta iniciativa contribuye a la alimentación de más de 20.000 niños. Actualmente, el programa logra recuperar más del 33% de sus cápsulas.

En la misma línea, su marca para alimento para mascotas, Nestlé® Purina®, desarrolla desde 2021 un programa de reciclaje que permitió recuperar más de 18 toneladas de plástico desde su lanzamiento. Además, los materiales recuperados son transformados en madera plástica utilizada para fabricar camas para perros de refugios, bancos de plaza y composteras, promoviendo nuevos usos para los residuos recuperados y extendiendo el ciclo de vida de los materiales.

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La promesa de sustentabilidad de Nestlé® se basa en desarrollar sistemas alimentarios regenerativos a gran escala y en avanzar hacia una mejor manera de alimentar al planeta. Por eso, otro de los focos estratégicos de la compañía está puesto en el origen de las materias primas y el desarrollo de modelos productivos más sostenibles. Para lograrlo, Nestlé® trabaja junto a los productores de leche para implementar estas prácticas en el negocio lácteo. Asimismo, y en ese marco, Nestlé® Purina® firmó recientemente una alianza con AAPRESID para impulsar prácticas de agricultura regenerativa en Córdoba, incorporando técnicas como la agricultura sin labranza y la rotación diversificada de cultivos aplicadas a la producción de alimento para mascotas. La iniciativa forma parte del compromiso global de la compañía de lograr que el 50% de sus ingredientes clave provengan de campos que implementen prácticas de agricultura regenerativa para 2030.

Nestlé® continúa profundizando su estrategia de sustentabilidad orientada a transformar su cadena de valor con el foco puesto en la economía circular y la agricultura regenerativa. Desde la innovación en envases hasta el trabajo conjunto con productores y aliados estratégicos, la compañía continúa avanzando hacia modelos de producción más sostenibles, con el objetivo de crear valor compartido y generar un impacto positivo a largo plazo.