Científicos suizos prueban lana de oveja para frenar el deshielo de los glaciares + Agregar ámbito en









Investigadores de la Universidad de Lausana colocaron mantas de lana sobre un glaciar para comparar su eficacia con las cubiertas sintéticas y buscar una alternativa biodegradable para reducir el deshielo.

Investigadores suizos colocaron mantas de lana sobre una superficie de 200 metros cuadrados del glaciar Tsanfleuron para evaluar su capacidad de frenar el deshielo. Gentileza infranken.de

Mientras Suiza busca frenar el retroceso de sus glaciares, científicos llevan adelante un experimento inusual en los Alpes: utilizar lana de oveja para proteger el hielo del deshielo.

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Desde hace años, durante el verano se colocan lonas sintéticas sobre zonas de hielo y nieve para reflejar la luz solar y reducir la absorción de calor. Sin embargo, estos materiales suelen estar fabricados con plástico y pueden desprender microfibras contaminantes.

El proyecto “Keep It Wool”, impulsado por la Summit Foundation y la Universidad de Lausana, busca probar una alternativa biodegradable y, al mismo tiempo, darle un nuevo uso a la lana suiza, de la que cada año se desecha entre el 40% y el 70%.

Cómo funciona el experimento con lana de oveja El proyecto “Keep It Wool” compara la eficacia de la lana de oveja con las cubiertas sintéticas utilizadas habitualmente para proteger el hielo durante el verano. La prueba se realiza en el glaciar Tsanfleuron, en el oeste de Suiza. En junio, los investigadores colocaron dos prototipos de mantas de lana, fabricadas por la empresa suiza Fisolan, sobre una superficie de 200 metros cuadrados.

Durante el verano, el equipo comparó el desempeño de las mantas de lana con el de una cubierta geotextil convencional. Los primeros resultados fueron mejores de lo esperado.

Según explicó el director del proyecto, Timothée Steiner, las mediciones realizadas cada dos semanas mostraron que las cubiertas de lana limitaron el deshielo tanto como las sintéticas. Niklaus Sägesser, de Fisolan, aseguró que también le sorprendió la durabilidad del material. “Pensaba que no sería lo suficientemente estable”, afirmó. El estudiante Elliot Gaffiot, integrante del equipo, explicó que inicialmente no sabían qué resultados esperar. “Ahora tenemos un resultado que podemos ver e incluso tocar. Ha funcionado increíblemente bien”, señaló. La lana no es una solución al calentamiento global A pesar de los resultados iniciales, los impulsores del proyecto remarcaron que las mantas de lana no representan una solución al calentamiento global. El calor récord de este verano provocó que la nieve de los glaciares se derritiera semanas antes de lo habitual, lo que anticipó una mayor pérdida de hielo. Además, las lonas protectoras solo cubren alrededor del 0,02% de la superficie de los glaciares de Suiza. Por eso, los científicos sostienen que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, producidas principalmente por los combustibles fósiles, continúa siendo la única forma significativa a largo plazo de frenar la pérdida de hielo.