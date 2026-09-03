Boca levantó su nivel futbolístico y engrosa sus arcas: lleva ganado en premios más de u$s1,5 millones entre Copa Argentina y Sudamericana

El segundo semestre del año el equipo de la Ribera sufrió un cambio positivo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Avanzó a cuartos de final en ambas competencias y acumuló millonarios premios.

Boca levantó su nivel futbolístico y engrosa sus arcas. Por avanzar tanto en la Copa Argentina como en la Sudamericana lleva ganado mas de u$s1.5 millones.

El presente futbolístico de Boca en este 2026 ha sido una verdadera montaña rusa, marcada por un comienzo de año muy irregular bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda y un reciente repunte clave en las copas de eliminación directa.

A principios de año, el equipo no lograba encontrar un rumbo claro . A pesar de contar con regresos e incorporaciones rutilantes como el de Leandro Paredes , Boca sufrió duros golpes.

El Xeneize quedó tempranamente eliminado en la fase de grupos de la Libertadores tras cosechar derrotas ante Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Chile.

En el torneo local, aunque tuvo rachas positivas en la fase regular del Apertura, el andar irregular y las eliminaciones directas en los playoffs domésticos (como la derrota en octavos ante Huracán) provocaron fuertes cuestionamientos al ciclo técnico. El equipo pecaba de falta de lucidez y decisiones tácticas confusas.

Tras no avanzar en el máximo certamen, el club debió conformarse con disputar el repechaje y los play-offs de la Copa Sudamericana. El debut en el Torneo Clausura tampoco fue el mejor, sufriendo una dura goleada 3-0 ante Deportivo Riestra en la primera fecha.

A partir de julio y agosto, Boca comenzó a revertir su mala racha apoyándose en la mística de las series directas y en sólidas actuaciones individuales.

El repunte no solo le trajo certezas futbolísticas en el plano deportivo, sino que se traduce en un fortísimo alivio económico para las arcas del club.

Tras haber conseguido el boleto a los cuartos de final tanto en la Copa Argentina como así también en la Copa Sudamericana, la institución de La Ribera ya supera ampliamente el u$s1.5 millón en concepto de premios repartidos por AFA y CONMEBOL.

Tras vencer anoche en Córdoba a Vélez por 4-3 en la definición por penales, luego de haber empatado en cero en los 90 minutoss, Boca no solo se quedó con el último boleto para los cuartos de final, sino que también engrosó sus arcas. Por la clasificación a la siguiente ronda, embolsó $53.3 millones, casi u$s35 mil al cambio del día.

¡La alegría de Boca y los hinchas por el pase a los Cuartos de Final de #NuestraCopa! pic.twitter.com/9jPEXeT0jC — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 3, 2026

Toda la participación del club de la Ribera en esta edición, el premio asciende a u$s122.9 millones, más de u$s80 mil, teniendo en cuenta el bono por participación y las tres rondas que ya superó.

De continuar avanzando de rondas, percibirá por ganar en cuartos de final $66.600.000; en semifinales $106.500.000 y por la final (premio por salir campeón) $200.000.000.

En el plano continental, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena también avanzaron a los cuartos de la Copa Sudamericana al vencer a Recoleta de Paraguay con un global de 7-1 y por meterse entre los ocho mejores, sumó u$s600 mil, sumado a otros u$s125 mil por cada partido ganado en la serie. Anteriormente, por pasar el playoff frente a O’Higgins, ya llevaba acumulados u$s500 mil por haber pasado y u$s125 mil por haber ganado la ida.

En total lleva recaudados u$s1.475.000 en premios entre victorias y los dos avances de ronda. En caso de que pueda quedarse con el título, podría acumular como mínimo u$s12.6 millones. Todo dependiendo de cuántas victorias tenga a lo largo de cada serie.

Como son los caminos de Boca en la Copa Argentina y Sudamericana

En el segundo torneo de mayor importancia de la CONMEBOL, Boca enfrentará a San Pablo el próximo 8 de septiembre, a las 21.30 en La Bombonera, en el partido de ida de los cuartos de final. La revancha será una semana después, el martes 15, a las 21.30 en el Estadioo Morumbí.

En tanto, en la Copa Argentina, el Xeneize deberá cruzarse con Racing. Si bien aún no se ha confirmado ni el día, horario y estadio es probable que el partido se juegue el domingo 27 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba..