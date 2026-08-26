"La escuela es sinónimo de comunidad": cómo la remodelación impulsada por Ford transformó una comuna de Chubut

Aulas renovadas, nuevos espacios para jugar y hacer deporte cambiaron parte de la experiencia cotidiana de los alumnos. La intervención en Telsen busca acompañar el aprendizaje y generar mejores condiciones para que los chicos puedan imaginar y construir su futuro.

En una comuna rural de unos 700 habitantes, la escuela ocupa un lugar que trasciende las aulas. La reinauguración de la Escuela N° 95 “Rodolfo Ragucci” , en Telsen, Chubut , a 173 km de Puerto Madryn, significó para la localidad una renovación que va mucho más allá de la infraestructura. Permitió mejorar las condiciones de aprendizaje , incorporar espacios para el deporte y sumar nuevas herramientas para promover el cuidado del ambiente . Una transformación que no solo se refleja en los cambios visibles, sino que también busca acompañar la vida cotidiana de quienes hacen de la institución un espacio de crecimiento.

La puesta en valor fue realizada por Ford Argentina y su red de concesionarios en el marco del programa “Educación para un Nuevo Mañana” , una iniciativa que comenzó con la construcción y donación de escuelas rurales en distintas regiones del país. Entre 1968 y 1982, la compañía levantó 41 establecimientos educativos. A partir de 2003, se incorporó una nueva etapa orientada a renovar esas instituciones y adecuarlas a las necesidades de cada localidad. En este caso, el concesionario Pedro Corradi gestiona las obras y viaja para supervisarlas.

Las mejoras realizadas en la Escuela N° 95 abarcaron diferentes áreas. Se trabajó sobre las aulas y los espacios comunes, con tareas de mantenimiento , pintura y renovación de techos . También se incorporaron nuevos pizarrones y un baño destinado al nivel inicial .

En el sector deportivo se acondicionaron espacios para practicar fútbol, básquet y vóley , mientras que el patio sumó nuevos juegos para los más chicos. La intervención incluyó, además, un invernadero pensado como herramienta para desarrollar actividades vinculadas con la educación ambiental.

Uno de los principales objetivos fue evitar que la obra alterara el funcionamiento cotidiano de la escuela . Los trabajos se organizaron de manera tal que las actividades escolares pudieran continuar durante el proceso de renovación y los alumnos no tuvieran que dejar de asistir a clases.

Durante el acto de reinauguración, Marcelo Ramos, gerente general de Comunicación de Ford Argentina, destacó que el valor de una escuela no está únicamente en sus instalaciones, sino en las personas que la hacen funcionar, especialmente los maestros. “Los edificios no enseñan, los patios no enseñan, es todo gracias a los docentes”, sostuvo.

Por otra parte, Ramos remarcó el papel de estas instituciones como espacios capaces de reunir a las distintas familias de la localidad y fortalecer los vínculos entre ellas: “La escuela es sinónimo de comunidad”.

Durante la reinauguración también estuvo presente el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, quien destacó el compromiso de todo el ámbito educativo. “Estoy profundamente orgulloso de lo que pasa en esta y en cada una de las escuelas de la provincia”, afirmó.

El acto comenzó con el tradicional corte de cintas para inaugurar las nuevas instalaciones y la entrega de la placa institucional. Gentileza Ford Argentina

Educación rural: recursos para aprender y crecer

Sin embargo, en una población tan pequeña, las dificultades económicas que atraviesan algunas familias también repercuten en la vida cotidiana y en las posibilidades de los alumnos de contar con los materiales necesarios para aprender.

En diálogo con Ámbito, Daiana Leiva, directora de la escuela, explicó que, frente a estas situaciones, se priorizan los elementos indispensables para que todos los estudiantes puedan participar de las actividades. “Lo más importante es tener el cuaderno y algo para escribir”, señaló. En este contexto, remarcó que la prioridad es que ningún estudiante quede afuera de las propuestas escolares por falta de materiales.

Al mismo tiempo, esta nueva etapa plantea otros desafíos para la institución. La escuela dispone de una sala de informática equipada con computadoras y, según explicaron las maestras de apoyo Mónica y Luciana a este medio, uno de los próximos objetivos es poder capacitarse para incorporar herramientas de inteligencia artificial a sus prácticas de enseñanza.

El desafío será aprovechar los recursos disponibles para ampliar las posibilidades de aprendizaje y preparar a los alumnos para un futuro en el que la tecnología tendrá un papel cada vez más importante.

Una de las camionetas de Ford Argentina, a su llegada a Telsen, Chubut. Gentileza Ford Argentina

Ford Argentina impulsa la educación rural

En un pueblo de apenas 700 habitantes, contar con una escuela renovada significa mucho más que una mejora edilicia. Es sumar espacios y recursos que les permitan a los chicos aprender, desarrollarse y proyectar su futuro sin tener que alejarse de su comunidad.

En este contexto, el aporte de Ford Argentina busca acompañar a las comunidades rurales con una mirada a largo plazo. Porque el verdadero valor de una transformación como esta está en las oportunidades que genera y en las nuevas posibilidades que abre para quienes encuentran en la escuela un espacio para crecer y construir su futuro.