Qué se sabe del acuerdo entre EEUU y el resto de la OTAN por Groenlandia









Mientras todos los involucrados no dan detalles del entendimiento, empiezan a emerger indicios de que el pacto no alteraría el control que ya ejerce el país norteamericano sobre la isla, desde hace décadas.

Donald Trump habló de un acuerdo “para siempre” sobre Groenlandia, aunque todavía no existe ningún documento formal que lo respalde.

Luego del sorpresivo anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el “marco de un acuerdo futuro” sobre Groenlandia, tanto la OTAN, como la Unión Europea, guardaron discreción total, sobre cuales habrían sido las bases y condiciones que satisficieron a Trump.

Por ejemplo, el caso de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, solo se limitó a repostear el anuncio de Trump, ya de por si corto de detalles. Por su parte, Trump fue preguntado si el entendimiento incluía "poseer" Groenlandia, respondió moderadamente pero dio algunas pistas: “es un acuerdo a largo plazo”. Lo calificó de “infinito” y agregó: “Es un acuerdo que es para siempre”.

Con estos pocos detalles, parecería que el presidente estadounidense habría desistido de adueñarse de la isla más grande del mundo. Es más, también se refirió al acuerdo de seguridad firmado por EEUU y Dinamarca, que siempre permitió la presencia militar estadounidense en Groenlandia, argumento siempre omitido previamente por Trump.

Ese mismo esquema le otorga libertad plena de circulación entre las áreas de defensa, e incluso establece que la legislación danesa no puede utilizarse para restringir el ingreso o egreso del personal estadounidense ni de sus familias.

La posibilidad de que el nuevo entendimiento amplíe todavía más ese margen no está descartada, aunque, en los hechos, Estados Unidos ya dispone de un nivel de autonomía extremadamente alto en la isla.

Trump Groenlandia.png “No hay límite de tiempo”, volvió a insistir Trump este jueves por la mañana en una entrevista con Fox Business Network, reforzando la idea de un acuerdo permanente. Lo que, por ahora, se conoce del entendimiento anunciado entre EEUU y el resto de la OTAN Se abrirían conversaciones para actualizar el acuerdo bilateral de 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca.

Trump aseguró que el nuevo marco permitiría un “acceso total” en materia de defensa, incluyendo la eventual instalación de un sistema antimisiles similar a la Cúpula de Hierro israelí.

Desde la OTAN deslizaron que el acuerdo podría incorporar cláusulas explícitas para impedir operaciones de China y Rusia en Groenlandia.

Existen señales ambiguas sobre un posible mayor acceso estadounidense a los recursos minerales de la isla, una prioridad que Trump ya había planteado públicamente. Más allá de estas hipótesis, muchas de esas concesiones ya estaban contempladas —total o parcialmente— en el marco legal vigente, o podían haberse negociado sin la presión política que caracterizó el discurso del mandatario.