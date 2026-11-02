Hilton Buenos Aires obtiene la Certificación Sello Verde Categoría Plata y fortalece su compromiso con una hospitalidad más sostenible + Agregar ámbito en









El reconocimiento otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destaca la gestión ambiental del hotel y su compromiso con la mejora continua.

La certificación valida el trabajo que el hotel viene desarrollando en materia de eficiencia energética, gestión responsable del agua, reducción y separación de residuos.

Hilton Buenos Aires obtuvo la Certificación Sello Verde Categoría Plata, una distinción otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reconoce a organizaciones comprometidas con la implementación de prácticas orientadas a la protección del ambiente y la promoción de una gestión sostenible. La certificación tiene vigencia hasta octubre de 2028.

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La certificación valida el trabajo que el hotel viene desarrollando en materia de eficiencia energética, gestión responsable del agua, reducción y separación de residuos, compras responsables, capacitación y sensibilización de equipos, y mejora continua de sus procesos operativos.

"Estamos orgullosos de recibir esta certificación, que refleja el compromiso de nuestros equipos y el trabajo constante que realizamos para incorporar la sostenibilidad en nuestra operación diaria. Creemos que la hospitalidad tiene la capacidad de generar un impacto positivo más allá de la experiencia de nuestros huéspedes, contribuyendo al bienestar de las comunidades y al cuidado del entorno", afirmó Mariano Cannello, Gerente General de Hilton Buenos Aires.

Los esfuerzos de Hilton Buenos Aires para ofrecer una experiencia cada vez más sostenible forman parte de Travel with Purpose, la estrategia global de Hilton, que guía las acciones de la compañía para generar un impacto positivo en las comunidades donde opera y contribuir a un futuro más sostenible para la industria de la hospitalidad.

En Hilton Buenos Aires, esta visión se traduce en una gestión que integra el cuidado del medio ambiente con acciones de impacto positivo en la comunidad, promoviendo la capacitación, la inclusión y el desarrollo local a través del trabajo conjunto con organizaciones, instituciones educativas y aliados estratégicos de la ciudad. Ejemplo de ello es la alianza con Vivera Orgánica, un grupo de 14 mujeres que impulsa una huerta agroecológica en el Barrio Rodrigo Bueno y provee verduras frescas al hotel, generando al mismo tiempo oportunidades de desarrollo económico local y fortalecimiento comunitario.

Por su parte, Clariana Vanoni, Gerente de PR, Impacto Comunitario y Sustentabilidad de Hilton Buenos Aires, señaló: "El proceso de certificación nos brindó la oportunidad de revisar nuestras prácticas, identificar oportunidades de mejora y fortalecer herramientas de gestión que nos permiten seguir avanzando. Más allá del reconocimiento, su valor está en los aprendizajes que genera y en el impulso que aporta para continuar evolucionando”. Mientras Hilton continúa avanzando hacia los objetivos establecidos para 2030 dentro de Travel with Purpose, la compañía mantiene su compromiso de impulsar soluciones innovadoras que contribuyan a un futuro más responsable para la industria de los viajes y la hospitalidad. Para mayor información sobre el programa visite travelwithpurpose.hilton.com.