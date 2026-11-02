Los jubilados de CABA ya pueden viajar gratis en subte, sólo necesitan el DNI

La modalidad está disponible desde el 2 de noviembre para residentes porteños que cumplan con el tope de ingresos y tengan el beneficio aprobado.

El documento se utiliza en los validadores Multipago habilitados de las estaciones, una vez que la Ciudad confirma el alta por WhatsApp.

Los jubilados , pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que viven en la Ciudad de Buenos Aires ya pueden viajar gratis en subte con su DNI. El nuevo sistema empezó a funcionar este lunes 2 de noviembre y permite usar directamente el DNI en los molinetes , sin depender de una tarjeta SUBE o de la aplicación Buepp.

La medida alcanza a quienes tienen domicilio en CABA y perciben ingresos de hasta dos veces y media el haber mínimo jubilatorio. También comprende a pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, siempre que cumplan con las condiciones para acceder al pase gratuito.

El beneficio permite utilizar sin costo todas las líneas de subte de la Ciudad y el Premetro , sin restricciones horarias. La gratuidad ya estaba contemplada en la Ley 6817, sancionada en julio de 2025. La novedad es que ahora los usuarios pueden validar el viaje directamente con el DNI.

Para acceder, es necesario tener domicilio registrado en la Ciudad de Buenos Aires y cobrar un haber mensual que no supere el equivalente a 2,5 jubilaciones mínimas. El beneficio incluye a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, exige declarar que no se perciben otros ingresos por fuera de los haberes previsionales informados.

El cambio también contempla a quienes ya tenían aprobado el pase gratuito y lo utilizaban mediante una tarjeta SUBE, Buepp o débito. En esos casos, pueden gestionar el cambio para empezar a ingresar con el documento. No es necesario volver a solicitar el beneficio desde cero, pero sí completar el procedimiento para asociar el DNI.

Paso a paso, cómo hacer la gestión

La solicitud se puede iniciar de manera online a través de la página oficial de Buenos Aires Ciudad, en la sección del Programa Movilidad Porteña. El interesado tiene que ingresar al formulario y seleccionar la opción para tramitar el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Para completar la gestión digital, se exige un usuario y una contraseña de miBA. Después, hay que ingresar al Sistema de Tramitación a Distancia (TAD) mediante la opción “Iniciar trámite” y cargar los datos que solicita el formulario. Entre ellos, se encuentran el número de trámite del DNI y el CUIL.

Quienes solicitan el beneficio por primera vez deben presentar un documento con domicilio en CABA, el comprobante del haber jubilatorio o de la PUAM y aceptar las declaraciones juradas correspondientes. Una de ellas permite verificar que los ingresos no superen el límite establecido. La otra autoriza la consulta de los datos necesarios para validar la solicitud.

Quienes ya tienen el pase activo mediante SUBE, Buepp o débito y quieren usar el DNI deben completar el formulario para cambiar el medio de acceso y aceptar la declaración jurada de autorización de verificación de datos. Si necesitan actualizar el documento por pérdida o renovación, también deberán hacer la gestión. La Ciudad también contempla la atención presencial en las sedes comunales para quienes necesiten asistencia.

Una vez enviada la solicitud, el Gobierno porteño revisa la información. Si el trámite resulta aprobado, el beneficiario recibe un mensaje de confirmación por WhatsApp que llega a partir de las siguientes 24 horas. Desde ese momento, ya puede apoyar el DNI en los validadores Multipago habilitados y viajar sin pagar.

El trámite es gratuito. Para iniciarlo, se puede entrar directamente al formulario oficial del Gobierno de la Ciudad. Antes de viajar, es importante esperar la confirmación del alta. Presentar el documento en el molinete no alcanza si el beneficio todavía no se aprobó.