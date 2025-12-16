Sumatoria buscará captar más de $1.000 millones para inversiones con impacto con una nueva emisión de sus Obligaciones Negociables Sostenibles

Buscará emitir una ON por hasta 1.100 millones de pesos para impulsar el desarrollo local, en proyectos de impacto ambiental, e inclusión social para una economía real y sostenible en Argentina. Conocé a qué apuntan los proyectos de impacto social y ambiental que serán financiados con esta innovadora fórmula que va por su octava ON (y su segunda con etiqueta sustentable en lo que va del año).

La Asociación Civil Sumatoria se enorgullece en anunciar la próxima emisión de su octava clase de Obligaciones Negociables, una iniciativa destinada a financiar proyectos y emprendimientos con impacto social, ambiental y sostenible. Estos proyectos abarcan áreas vitales como el desarrollo local, la agricultura y ganadería sustentable, la alimentación saludable, la economía circular, la inclusión financiera, las energías limpias y renovables, la inclusión laboral y la economía social, así como la conservación y regeneración ambiental. Las Obligaciones Negociables Clase VIII se emitirán bajo el régimen PYME CNV Garantizado de oferta pública.

“En un país que enfrenta desafíos profundos, rearmamos nuestra convicción de que nadie transforma solo. En Sumatoria elegimos impulsar el esfuerzo colectivo, la creatividad que orece cuando nos acompañamos y la vocación de quienes trabajan por un bien común. Lo hacemos a través de herramientas nancieras que nacen de la solidaridad, la conanza y la cooperación. Hoy más que nunca, Sumatoria se fortalece como un puente para construir una fraternidad económica que promueve desarrollo con propósito y oportunidades compartidas”, arma Matías Kelly, Cofundador de Sumatoria.

La ON está avalada por Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Coma, Banco BBVA y Banco CMF, y podrá emitirse por un valor nominal de hasta $1.100.000.000.

“Esta nueva emisión nos trae la oportunidad de seguir actuando de traductores. Traducimos las necesidades de las Pymes, Cooperativas y ONGs que tienen un modelo productivo y generan impacto positivo en la sociedad y el ambiente, con las expectativas de los actores del mercado de capitales, que buscan canalizar sus inversiones en instrumentos nancieros con sellos Sustentables (convalidados por los informes de SPO de consultoras de primera línea que cercioran el proceso y la homologación a las normas internacionales)”, indica Andrés Schapiro, Director de Finanzas de Sumatoria.

Sumatoria ha gestionado ante Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la inclusión en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (BONOS SVS) de esta nueva emisión, dada la naturaleza sostenible de los proyectos a nanciar. Esta será su segunda ON etiquetada como sustentable del año 2025.

¿Que es una ON Social, Verde o Sustentable (SVS)?

Una Obligación Negociable es un instrumento de deuda privada que puede emitirse en el mercado de capitales. La etiqueta SVS asegura a los inversionistas que el destino de los fondos tendrá un doble impacto, tanto económico como Social/Ambiental.

Sumatoria, en su estrategia de blended nance, los utiliza para obtener nanciamiento y así poder otorgar créditos a proyectos que generan impacto positivo.

“La Inclusión Financiera y las Finanzas Sostenibles son pilares fundamentales de la estrategia de Sustentabilidad de Banco Supervielle. Es por esto que apoyamos a organizaciones como Sumatoria, que facilitan el acceso al crédito para emprendedores, cooperativas y empresas con impacto social y ambiental positivo. Ser parte de este esfuerzo colectivo reafirma nuestro compromiso con un desarrollo más sostenible e inclusivo”, afirma Verónica de los Heros, Gerente de Sustentabilidad de Banco Supervielle.

“Presentamos nuestra octava Obligación Negociable con una convicción profunda: existe una comunidad de personas e instituciones dispuestas a que su capital sea un acto de solidaridad y colaboración al servicio de las soluciones que el país necesita. Invitamos a sumarse a esta propuesta que convierte inversión en oportunidades reales y fortalece a quienes trabajan cada día para resolver desafíos sociales y ambientales”, arma Matías Kelly, Cofundador de Sumatoria.

El carácter sustentable de ésta ON, fue vericado por SMS Buenos Aires a través de la emisión de un informe de segunda opinión (SPO). SMS Buenos Aires es una rma profesional especializada en servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing, sustentabilidad y tecnología para empresas y que además es miembro de la red SMS Latinoamérica.

“Algo muy importantes que vemos en las emisiones de Sumatoria es su consistencia, mantener en el tiempo el canal entre el mercado de capitales y los emprendedores de impacto ambiental y social es un mérito enorme, que vale mucho más allá de lo financiero, es un mensaje de que en Argentina se puede y marca un camino que sin duda muchos más transitarán en la etapa que viene” agrega Julián Costábile socio de SMS Buenos Aires. Firma miembro de SMS Latinoamérica.

El estudio Beccar Varela, uno de los estudios jurídicos más importantes del país, y asesores especializados en el mercado de capitales y organizaciones de impacto en Argentina, cumple un rol fundamental en su asesoría integral a Sumatoria y en particular con la estructuración de las ONs emitidas.

¿Cuáles son los proyectos con impacto que se nanciarán con esta ON Sustentable? Gracias a esta emisión Sumatoria tiene la posibilidad de nanciar empresas, organizaciones y cooperativas que que generan un impacto social o ambiental directo en los siguientes ejes de impacto:

Alimentación Saludable: proyectos que trabajan con agricultura orgánica, agroecológica, o que desarrollan alimentos saludables y que promueven un sistema alimentario sostenible.

proyectos que trabajan con agricultura orgánica, agroecológica, o que desarrollan alimentos saludables y que promueven un sistema alimentario sostenible. Agro y ganadería Sustentable: proyectos que gestionan los recursos naturales y el uso de la tierra de manera sostenible, contribuyendo a la regeneración y conservación de ecosistemas incluyendo la preservación y reintroducción de biodiversidad y especies nativas apuntando a proteger y recuperar la funcionalidad de los ecosistemas naturales.

proyectos que gestionan los recursos naturales y el uso de la tierra de manera sostenible, contribuyendo a la regeneración y conservación de ecosistemas incluyendo la preservación y reintroducción de biodiversidad y especies nativas apuntando a proteger y recuperar la funcionalidad de los ecosistemas naturales. Desarrollo Local: proyectos que promueven el desarrollo económico, social, cultural de pueblos y ciudades, y el arraigo de las personas a sus comunidades de origen.

proyectos que promueven el desarrollo económico, social, cultural de pueblos y ciudades, y el arraigo de las personas a sus comunidades de origen. Inclusión Laboral y Economía Social: proyectos que apoyan la inclusión socio-productiva a través del trabajo genuino, solidario y la organización comunitaria y autogestiva.

proyectos que apoyan la inclusión socio-productiva a través del trabajo genuino, solidario y la organización comunitaria y autogestiva. Economía Circular: proyectos que trabajan con la separación y el reciclaje de residuos sólidos urbanos, o con modelos de negocios que reutilizan materiales, dándoles un nuevo uso.

proyectos que trabajan con la separación y el reciclaje de residuos sólidos urbanos, o con modelos de negocios que reutilizan materiales, dándoles un nuevo uso. Educación e Industrias creativas: proyectos que organizaciones que desarrollan proyectos educativos, artísticos, culturales y creativos que potencian el desarrollo de habilidades profesionales, creativas, socio-emocionales y de liderazgo de las personas

proyectos que organizaciones que desarrollan proyectos educativos, artísticos, culturales y creativos que potencian el desarrollo de habilidades profesionales, creativas, socio-emocionales y de liderazgo de las personas Finanzas Inclusivas: proyectos de inclusión nanciera que otorgan meso y microcréditos a unidades productivas, microemprendedores sin acceso al nanciamiento tradicional.

proyectos de inclusión nanciera que otorgan meso y microcréditos a unidades productivas, microemprendedores sin acceso al nanciamiento tradicional. Energía Limpia y renovable: proyectos que promuevan, desarrollan y comercializan fuentes de energía limpia y/o renovable.

“Seguir generando oportunidades de acceso a nanciamiento justo y sostenible, a organizaciones, empresas y proyectos que generan impacto social y ambiental es esencial para el impacto que buscamos alcanzar desde Sumatoria. Cada emisión, nos permite profundizar y ampliar este impacto”, cuenta Fátima Ochoa, Directora de Impacto.

La emisión cuenta con algunos actores claves, además de los mencionados:

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), a través de un sindicado conformado por diecinueve SGR coordinado y estructurado por CASFOG (Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía), brindaron garantías sindicadas que permitieron fortalecer el esquema de contragarantía previsto a favor de los bancos.

Las SGR participantes del sindicado son: Argenpymes SGR en su rol de líder; Acindar Pymes SGR; Crecer SGR; Adavit SGR; Aanzar SGR; Aval Federal SGR; Aval Rural SGR; Avaluar SGR; Campo Aval SGR; Cuyo Aval SGR; FID Aval SGR; Garantías Bind SGR; Innova SGR; Integra pymes SGR; Movil SGR; Neuquen pymes SGR; Potenciar SGR; Resiliencia SGR y Unión SGR.

Asimismo, la ON cuenta con una contragarantía destinada a garantizar el aval de dichas entidades, consistente en una cesión de derechos de cobro y certicados de aval de distintas SGRs, a cuyo n se ha designado a TMF Trust Company (Argentina) S.A. como agente de la garantía.

Felipe Couyoumdjian, director comercial y líder de la línea de Capital Markets de TMF Trust Company (Argentina) S.A. comentó: “Estamos muy contentos de volver a acompañar a Sumatoria en una nueva emisión que, como tantas otras, demuestran el interés de un mercado pujante en la responsabilidad social empresaria”.