Estrenaron en el CONICET un documental sobre la llegada masiva de ballenas Sei al Golfo San Jorge

El documental SEI, la ballena desconocida revela la llegada sin precedentes de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge y muestra cómo un hallazgo científico está impulsando nuevas políticas de conservación y redefiniendo la relación de una región históricamente petrolera con su biodiversidad marina.

En la sede del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se presentó SEI, la ballena desconocida, un documental que revela por primera vez uno de los fenómenos naturales más impactantes registrados en el mar argentino: la llegada de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge, una especie en peligro crítico de extinción y escasamente estudiada a nivel mundial.

La proyección tuvo lugar este jueves en el Centro Cultural de la Ciencia y convocó a unas 450 personas. Días antes, la obra había sido estrenada en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, donde reunió a más de 1.000 asistentes. El film, de 30 minutos de duración, es una producción de Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas, dirigida por Juan María Raggio y Mariano Fernández, y cuenta con la producción ejecutiva de Enric Sala y Scott Ressler.

El documental sigue la investigación liderada por el biólogo argentino Mariano Coscarella, quien junto a un equipo de científicos y conservacionistas intenta responder interrogantes centrales sobre este comportamiento inédito: el origen de las ballenas, las razones de su llegada masiva a la región, el uso que hacen del golfo y los riesgos que enfrenta esta población única.

BALLENA DOCUMENTAL 2 A partir de imágenes inéditas —incluidas las primeras tomas submarinas registradas de la especie—, SEI, la ballena desconocida expone cómo este hallazgo científico está modificando la percepción del Golfo San Jorge, una zona históricamente asociada a la actividad hidrocarburífera, al poner en valor su extraordinaria biodiversidad marina.

El impacto del proyecto trasciende lo audiovisual. El trabajo articulado entre el equipo de investigación, National Geographic Pristine Seas y Jumara Films ya impulsó avances concretos en materia de políticas públicas ambientales, entre ellos la declaración de la ballena Sei como Monumento Natural de la provincia de Chubut —su máximo nivel de protección—, la aprobación del primer plan de manejo para el avistaje responsable en la zona y la expansión del Área Natural Protegida Punta Marqués.

No obstante, los realizadores señalan que el objetivo de fondo es avanzar hacia una mayor protección marina más allá de la línea costera, con el fin de resguardar de manera integral a esta población de ballenas y al ecosistema del Golfo San Jorge. Además de su recorrido en festivales y salas, el documental fue concebido como una herramienta educativa y de concientización ambiental. Está previsto que se proyecte en escuelas, universidades y comunidades costeras, acompañado por charlas del equipo de investigación, con el apoyo de los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, la Provincia de Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

