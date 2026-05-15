15 de mayo 2026 - 14:48

"Cautiva", la nueva serie argentina inspirada en un caso real ya tiene fecha de estreno

La serie protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, estará disponible a partir de septiembre.

"Cautiva" llega en septiembre al streaming.

Cautiva, drama inspirado en un caso real dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, se estrenará en TNT y Flow en septiembre. Carolina Kopelioff y Lorena Vega protagonizan la serie junto a un gran elenco.

La serie narra la historia de Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que ahí dentro Cecilia, la madre superiora, impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad, transformando la vida de las monjas en un auténtico infierno medieval. Quince años después, Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de reconstrucción personal y una incansable lucha en busca de justicia.

Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Justina Bustos, Luis Ziembrowski y Evitta Luna, entre otros completan el elenco.

Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, la producción propone una mirada actual y provocadora sobre un caso de sometimiento religioso, con una potente construcción estética.

Inspirada en un caso real

Cautiva está inspirada directamente en la historia de Silvia Albarenque, excarmelita cuyo testimonio abrió una causa judicial sin precedentes, ya que el caso expuso prácticas de castigo que incluían cilicios, ayunos extremos, encierro prolongado y aislamiento. La denuncia derivó en la condena a tres años de prisión efectiva para la priora Luisa Ester Toledo, la primera sentencia de este tipo en el país contra una autoridad religiosa de un convento.

Con este anuncio, TNT y Flow continúan ampliando su catálogo de grandes coproducciones, con títulos como Viudas Negras: P*tas y chorras, Cris Miró (Ella) y La mente del poder, producciones con una fuerte identidad autoral que apuestan a historias que exploran los límites entre lo íntimo y lo perturbador.

