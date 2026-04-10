ChatGPT ofrece un nuevo plan de u$s100 para captar nuevos usuarios: cómo acceder al mismo y qué otras opciones hay + Seguir en









El nuevo plan de u$s100 busca responder a un aumento del uso de los usuarios de la herramienta Codex para programadores. Además, también busca hacerse fuerte en un segmento del mercado en donde crece la competencia con Claude, de Anthropic.

OpenAI modificó su esquema de precios y sumó una opción intermedia que apunta a fidelizar al segmento más intensivo: a partir de ahora, ofrecerá un plan de u$s100 dólares. La novedad responde a una demanda sostenida de usuarios avanzados y se inserta en un mercado de creciente competitividad, donde Anthropic amenaza con quitarle parte del mercado.

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Hasta el momento, la oferta de planes de ChatGPT incluía un acceso gratuito —que ahora incorpora publicidad—, un plan Go de 6 dólares mensuales (también con anuncios), el tradicional Plus de u$s20 dólares sin publicidad y un Pro de u$s200 dólares, igualmente sin anuncios.

ChatGPT modifica su esquema de planes para captar más suscriptores El nuevo escalón de u$s100 dólares se posiciona como una alternativa enfocada en el uso intensivo de Codex, la herramienta de programación integrada en ChatGPT. Según la empresa, tanto el plan Plus como este nuevo Pro están pensados para sostener flujos de trabajo diarios, aunque con diferencias claras en capacidad: la nueva versión ofrece hasta cinco veces más funcionalidades de Codex que el nivel de u$s20.

La jugada también tiene un componente competitivo. OpenAI busca disputar terreno con Anthropic, que desde hace tiempo comercializa su solución Claude en un rango similar de precios.

chatgptt OpenAI llevó adelante una restructuración de sus planes pagos. "El nuevo plan Pro de u$s100 está diseñado para ofrecer a los desarrolladores una mayor capacidad de codificación práctica por ese precio, especialmente durante las sesiones de trabajo intensas donde los límites son cruciales. En comparación con Claude Code, Codex ofrece una mayor capacidad de codificación por dólar en todos los planes de pago, y la diferencia se hace más evidente durante el uso activo de la codificación», señaló un portavoz de la compañía al medio especializado TechCrunch.

En paralelo, la firma introdujo un incentivo temporal: hasta el 31 de mayo, el plan de u$s100 dólares contará con límites ampliados de uso de Codex. Ninguna de las suscripciones ofrece uso ilimitado. Aun así, el plan de u$s200 dólares mantiene una ventaja significativa, con límites que multiplican por 20 los del nivel Plus. Según detalla la compañía en sus materiales oficiales, esa capacidad está pensada para sostener "tus flujos de trabajo más exigentes de forma continua, incluso en proyectos paralelos". De acuerdo con la empresa, más de 3 millones de usuarios utilizan Codex cada semana, "un aumento de 5 veces en los últimos tres meses, con un crecimiento del uso superior". Qué planes ofrece ChatGPT: Así, la nueva escala de suscripciones de uno de los modelos IA más utilizados en el mundo queda de la siguiente manera. Versión Gratuita Acceso limitado a modelos de última generación (GPT-5.x con restricciones de uso)

Límite diario/mensual de mensajes

Funciones básicas de texto

Acceso parcial a herramientas (como generación de imágenes o análisis de archivos, con topes).

Publicidad visible en la interfaz

Sin acceso prioritario en horas pico Plan Go Costo: u$s6 por mes.

Precio accesible (pensado para mercados con menor poder adquisitivo; varía por región)

Más uso que el plan Free

Acceso a modelos más capaces que el gratuito, pero con límites

Menos restricciones en herramientas básicas

Mantiene algunas limitaciones de velocidad y capacidad

Puede incluir anuncios o experiencia reducida según región Plan Plus Costo: u$s20 por mes

Acceso amplio a modelos avanzados (GPT-5.3)

Mayor cantidad de mensajes y prioridad sobre Free/Go

Generación de imágenes y análisis de archivos

Mejor velocidad de respuesta

Acceso anticipado a nuevas funciones

Sin anuncios Plan Pro Lite Costo: u$s100 por mes.

Acceso extendido a modelos de alta gama con menos límites que Plus

Mayor prioridad de cómputo y velocidad

Contexto más amplio para trabajar con textos largos

Uso intensivo de herramientas (datos, Codex, imágenes) sin llegar al “ilimitado” del Pro

Pensado para profesionales frecuentes (periodistas, analistas, creadores)

Sin anuncios Plan Premium Costo: u$s200 por mes.

Acceso prácticamente sin límites a los modelos más potentes

Prioridad máxima en velocidad y disponibilidad

Máxima capacidad de contexto

Uso intensivo y continuo de todas las herramientas avanzadas

Orientado a desarrolladores, equipos técnicos y power users

Sin anuncios Plan Business Asigna licencias de Codex estándar o basadas en el uso según las necesidades de tu equipo.

Mensajes ilimitados de GPT-5.4, con un amplio acceso a GPT-5.4 Thinking y acceso a GPT-5.4 Pro, además de la flexibilidad de agregar créditos según sea necesario

Más de 60 aplicaciones que integran tus herramientas y datos en ChatGPT, como Slack, Google Drive, SharePoint, GitHub, Atlassian y más.

Un espacio de trabajo seguro y especializado con controles de administración esenciales, SAML SSO y MFA.

Soporte para el cumplimiento del RGPD, la CCPA y otras leyes de privacidad. Alineado con CSA STAR y SOC 2 Tipo 2

Funciones para empresas como aplicaciones, análisis de datos, modo grabación, canvas, proyectos compartidos, tareas y modelos GPT personalizados por espacio de trabajo.

Cifrado en reposo y en tránsito. De manera predeterminada, los datos de la empresa no se usan para el entrenamiento de modelos.

Incluye acceso a Codex para razonar y ejecutar acciones en tus documentos, herramientas y bases de código

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