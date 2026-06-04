Presentaron la "ley Ema", un proyecto para prevenir la violencia digital en las escuelas bonaerenses

La iniciativa busca incorporar la ciudadanía digital al sistema educativo, establecer protocolos frente a casos de violencia online y capacitar a docentes.

Presentaron en la Legislatura bonaerense un proyecto para prevenir, detectar y abordar la violencia digital en escuelas, inspirado en el caso de Ema, una adolescente que se suicidó tras la viralización de imágenes íntimas.

La diputada provincial Mayra Mendoza presentó este jueves en la Legislatura bonaerense el proyecto de "Ley Ema" , una iniciativa que apunta a prevenir, detectar y abordar la violencia digital en las escuelas. La propuesta fue elaborada junto a la familia de Ema , una adolescente que se suicidó en 2024 tras la viralización de imágenes íntimas.

El proyecto tiene como objetivo garantizar el derecho de estudiantes a una convivencia digital segura y establecer herramientas concretas para que el sistema educativo pueda actuar frente a situaciones de violencia que ocurren en entornos virtuales.

Durante la presentación, realizada ante familiares de la joven, legisladores, autoridades educativas y estudiantes, Mendoza sostuvo que la iniciativa busca ampliar la mirada sobre la convivencia escolar.

"Con este proyecto, buscamos que la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula. Queremos incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental en toda la provincia. Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes", afirmó.

La propuesta lleva el nombre de Ema , una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024 luego de que imágenes íntimas fueran difundidas sin su consentimiento en el ámbito escolar. El texto fue elaborado junto a su madre, Laura Sánchez , y organizaciones especializadas como Faro Digital , Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales .

"La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas, estableciendo que lo virtual y lo presencial no son esferas separadas", señaló la legisladora.

Además, advirtió sobre nuevas formas de violencia potenciadas por la tecnología. "No podemos mirar para otro lado cuando la viralización de imágenes íntimas destruye vidas. Por eso, hay que abordar las violencias que hoy se ven potenciadas por la tecnología, como los deepfakes o la suplantación de identidad, garantizando que el sistema educativo sepa cómo actuar para proteger a las víctimas y evitar su revictimización", sostuvo.

Entre los principales puntos, el proyecto propone incorporar un nuevo inciso a la Ley Provincial de Educación para promover la formación en el uso responsable de las tecnologías, sumar contenidos vinculados al consentimiento, privacidad, derechos digitales e inteligencia artificial, actualizar las guías escolares con protocolos específicos frente a casos de violencia digital y establecer capacitaciones obligatorias para todo el personal educativo.

"Lo que buscamos es abarcar un proceso integral de acompañamiento pedagógico. Para que nuestras escuelas sean entornos seguros, necesitamos un Estado presente, que capacite de manera obligatoria y continua a todo el personal docente. No se trata solo de tecnología, sino de desarmar patrones estereotipados y discursos de odio que se reproducen en internet", concluyó Mendoza.

El testimonio de la madre de Ema

Durante el encuentro también tomó la palabra Laura Sánchez, quien remarcó la necesidad de comprender que la vida digital forma parte de la realidad cotidiana.

"Tenemos que entender que la vida digital no ocurre aparte de la vida real. Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital", expresó.

En ese sentido, sostuvo que la violencia en entornos virtuales debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos. "Es necesario abordar esta violencia con una mirada que reconozca como su causa la raza, el género, la edad, la clase, la orientación sexual, la identidad de género y otros tantos factores. Esto exige un compromiso real con los derechos humanos que se traduzca en políticas públicas de educación digital con perspectiva de género", afirmó.

Además, destacó el significado que tiene para ella la presentación del proyecto. "Pensar en construir es un acto de valentía. Yo tengo este legado y este compromiso que me genera llevar el nombre de Ema como bandera. Aunque no me acompañe físicamente, sigue siendo mi responsabilidad como madre", señaló.

Y concluyó: "Agradezco mucho y me emociona que esta vez haya esperanza de que sí vamos a lograr esto que queremos: territorios digitales libres de violencia".

De la actividad participaron las diputadas provinciales Marcela Basualdo, Margarita Recalde, Micaela Olivetto y Maite Alvado; los diputados Alexis Guerrera y Ariel Archanco; el secretario legislativo Gervasio Bozzano y la senadora provincial Mónica Macha.