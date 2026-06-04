¿Cuándo ocurrirá el Día Q que dejaría todos nuestros datos al descubierto?

La amenaza de la computación cuántica sobre el cifrado actual acelera la búsqueda de algoritmos capaces de resistir el colapso de la seguridad digital.

Podría llegar el Día Q. Es decir, el día en que las computadoras cuánticas convertirán en inútiles los sistemas de cifrado que protegen desde las conversaciones en WhatsApp hasta las transacciones bancarias.

Por Flavia Méndez, especialista en ciberseguridad y computación cuántica, y Founder y CEO de Cyber Summit.

En 2023, una empresa canadiense de ciberseguridad alertó al Departamento de Defensa de Estados Unidos que dos años después, todos sus datos quedarían expuestos . Que llegaría el temido Día Q . Es decir, el día en que las computadoras cuánticas convertirán en inútiles los sistemas de cifrado que protegen desde las conversaciones en WhatsApp hasta las transacciones bancarias.

Por suerte, el pronóstico estaba errado . Sin embargo, un episodio ocurrido en 1994 había puesto en marcha múltiples proyectos en busca de una manera de proteger los datos el Día Q. Entonces, Peter Shor demostró que una computadora cuántica podría resolver el algoritmo de cifrado ECC o factorizar enormes números como los usados por el sistema RSA.

Todo tiene que ver con la computación cuántica, un sistema basado en qubits en lugar de los tradicionales bits. En términos sencillos, los qubits, a diferencia de los bits, pueden situarse en 0 y 1 al mismo tiempo, como la superposición de la metáfora del gato de Schrödinger.

Al multiplicarse de manera exponencial, a medida que se añaden qubits, este y otros principios de la física cuántica hacen que los chips puedan resolver en segundos lo que una computadora tradicional resuelve en años. Como demostró Shor, estas computadoras podrían ejecutar algoritmos con capacidad de quebrar la barrera de los sistemas de criptografía actuales.

Predicciones y fechas clave para el Día Q

Las estimaciones para el Día Q varían y hasta pueden resultar equivocadas. De todas formas, algunos datos nos hacen pensar que podría ocurrir mucho antes de lo esperado.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) recomienda en un informe interno eliminar los algoritmos criptográficos RSA-2048 y ECC-256 antes de 2030. También como una manera de ingresar en la criptografía poscuántica, aconseja a las empresas a adoptar algoritmos más resistentes.

Hace unas semanas, Michele Mosca, CEO de la empresa de ciberseguridad evolutionQ, le decía a la CNN que el último Quantum Threat Timeline Report, publicado en mayo, sugiere que una computadora cuántica capaz de vulnerar los cifrados es “bastante posible” para 2036 y “probable” para 2041.

Google, en cambio, es más optimista. Estima que quebrar el algoritmo de cifrado más usado (RSA2048) necesita de una computadora cuántica con un millón de qubits (hasta ahora, alcanzan cientos o miles de qubits). Claro que la propia compañía logró multiplicar la velocidad de un chip cuántico en solo seis años.

Estrategias y soluciones frente al peligro cuántico

Por otro lado, es posible que los ciberdelincuentes ya estén actuando en función del Dia Q. Es probable realicen ataques bajo la consigna “almacenar ahora, descifrar después” que consiste en recopilar datos cifrados y esperar la llegada del temido momento.

Por supuesto, nadie espera semejante riesgo con los brazos cruzados. Desde hace años, en todo el mundo, se trabaja en buscar soluciones. Por ahora, la criptografía poscuántica (PQC), que no depende de computadoras de qubits, aparece como la más sensata.

La PQC utiliza algoritmos matemáticos clásicos, pero más resistentes. Uno de sus recursos: problemas matemáticos de elevada complejidad para las computadoras actuales.

En un futuro, la propia computación cuántica sería capaz de protegerse de sí misma. El Quantum Key Distribution (QKD) podría detectar cualquier intento de interceptación de manera inmediata, porque altera sus principios físicos. De esta manera, las computadoras cuánticas serían parte del problema y también la solución al Día Q.