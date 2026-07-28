Desarrollo nacional: crearon una IA argentina que organiza turnos médicos por WhatsApp y ya se prueba en consultorios

Una iniciativa creada en La Plata usa Inteligencia Artificial para responder consultas, organizar agendas y detectar cuándo debe intervenir una persona.

La plataforma fue diseñada para automatizar la atención por WhatsApp sin reemplazar el contacto humano en situaciones complejas.

Un desarrollo argentino busca simplificar una de las tareas que más tiempo demanda en consultorios y clínicas: la atención de pacientes por WhatsApp. Tres jóvenes emprendedores de La Plata desarrollaron Órbita , una plataforma basada en Inteligencia Artificial , que responde consultas frecuentes, administra turnos y deriva las conversaciones a una persona cuando detecta que el caso requiere intervención humana.

Los creadores del proyecto son Conrado Lanfrit, Felipe Ricciardi y Diego Arrechea , tres emprendedores que comenzaron a trabajar juntos mientras compartían un espacio de coworking en La Plata. Después de desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial para distintos sectores, decidieron enfocarse en el ámbito sanitario, al detectar que muchas herramientas disponibles provenían del exterior y no contemplaban las particularidades del sistema de salud argentino.

Órbita opera directamente sobre WhatsApp , el canal de comunicación que la mayoría de los consultorios usa para interactuar con sus pacientes.

Cuando una persona envía un mensaje, la IA interpreta el contenido y responde automáticamente si se trata de consultas habituales, como disponibilidad de turnos, horarios de atención, especialidades médicas, direcciones, cancelaciones o reprogramaciones. También puede gestionar reservas y enviar recordatorios automáticos antes de la fecha asignada para reducir el ausentismo.

Según explicaron sus desarrolladores, uno de los mayores desafíos fue lograr que las conversaciones fueran naturales y se adaptaran a la forma en que cada institución suele comunicarse con sus pacientes.

Para conseguirlo, entrenaron el sistema con el lenguaje utilizado en diferentes especialidades médicas y configuraron respuestas acordes al estilo de cada consultorio. La intención fue que la interacción resultara fluida y que el paciente recibiera una solución rápida sin percibir que estaba conversando con un asistente automatizado.

Además de responder consultas durante las 24 horas, la plataforma realiza seguimiento de pacientes, administra modificaciones de agenda y mantiene informados a los usuarios sobre cambios en sus turnos sin necesidad de intervención permanente del personal administrativo.

Uno de los desarrollos más importantes incorporados por Órbita es una función denominada "Juez IA", creada por el propio equipo para supervisar cada conversación en tiempo real. Este sistema analiza el contenido de los mensajes y determina si la Inteligencia Artificial puede resolver la consulta de manera segura o si corresponde derivarla inmediatamente a un integrante del equipo humano.

De esa forma, las preguntas administrativas permanecen automatizadas, mientras que los casos sensibles, las situaciones complejas o aquellas que requieren criterio profesional son transferidas al personal del consultorio antes de que la conversación continúe.

Los desarrolladores sostienen que este mecanismo busca evitar uno de los principales riesgos asociados al uso de Inteligencia Artificial en salud: que un asistente automatizado intente responder situaciones para las que no fue diseñado. En lugar de reemplazar completamente la atención humana, el sistema actúa como un filtro capaz de identificar cuándo una consulta excede las funciones administrativas.

Una solución desarrollada para el sistema de salud argentino

Los creadores de Órbita explican que muchas plataformas disponibles fueron diseñadas para otros mercados y no siempre contemplan la dinámica de funcionamiento de consultorios y clínicas argentinas. Esa observación fue el punto de partida para desarrollar una herramienta adaptada a la realidad local.

Entre otros aspectos, la plataforma considera la forma en que se organizan las agendas médicas, la comunicación habitual mediante WhatsApp y la necesidad de responder consultas incluso fuera del horario administrativo.

El crecimiento de este tipo de soluciones refleja un cambio más amplio dentro del sector sanitario. La digitalización de los procesos administrativos dejó de limitarse a los sistemas de historia clínica electrónica y comenzó a extenderse hacia la atención inicial del paciente, donde la IA puede reducir tiempos de respuesta sin modificar el trabajo de los profesionales.

Para los tres emprendedores platenses, el desafío ahora pasa por seguir incorporando instituciones de salud y perfeccionar el funcionamiento del sistema a medida que aumenta el volumen de conversaciones procesadas.