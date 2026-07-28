Presentaron a Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la Selección de Francia

La Federación Francesa de Fútbol oficializó la llegada del exentrenador de Real Madrid con un contrato por cuatro años. Reemplazará a Didier Deschamps, quien cerró un ciclo exitoso de 14 años al frente del seleccionado.

La Federación Francesa de Fútbol oficializó la llegada del campeón del mundo de 1998 con un contrato por cuatro años. Reemplazará a Didier Deschamps, quien puso fin a un exitoso ciclo de 14 años al frente de Les Bleus.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó este martes la designación de Zinedine Zidane como nuevo entrenador del seleccionado masculino. El exfutbolista de 54 años reemplazará a Didier Deschamps , quien dejó el cargo tras permanecer 14 años al frente del equipo. El vínculo entre "Zizou" y la federación se extenderá por cuatro temporadas.

El anuncio fue realizado en París por el presidente de la Federación, Philippe Diallo, quien destacó la importancia de incorporar a una de las máximas figuras de la historia del fútbol francés. "Este es un momento excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia", afirmó durante la presentación oficial.

Zidane volverá a dirigir después de casi cinco años de inactividad. Su última experiencia fue en el Real Madrid, club del que se desvinculó en 2021 tras una etapa histórica en la que conquistó tres Champions League consecutivas, dos títulos de LaLiga y múltiples trofeos nacionales e internacionales.

La llegada del campeón del mundo en 1998 era una posibilidad que desde hacía tiempo generaba expectativa entre los hinchas franceses. Su exitoso recorrido como entrenador y su legado como futbolista lo posicionaban desde hace años como el principal candidato para suceder a Deschamps al frente de Les Bleus.

El nuevo seleccionador de fútbol de Francia, Zinedine Zidane, aseguró este martes que su trabajo al frente de los 'bleus' estará inspirado en su paso por el Real Madrid y por el fútbol español.

"Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente (...) En cuanto a mi estilo ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica", dijo el técnico durante la rueda de prensa de su presentación.

"En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banquillo por mi experiencia, por lo que he logrado, por lo que creo ser como entrenador", afirmó.

Zidane, de 54 años, confesó estar viviendo el momento más importante de su carrera como entrenador, aseguró que ser seleccionador era su único objetivo, por lo que rechazó ofertas de clubes, y que sentarse en el banquillo de los 'bleus' es "algo que siempre" quiso. "En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado", añadió.

Zizou rinció homenaje a su antecesor, Didier Deschamps, pero marcó distancias con su juego: "Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la selección siga ganando". El nuevo seleccionador, que siguió el pasado Mundial in situ, reconoció que la derrota contra España en las semifinales del Mundial fue "difícil", peroañadió que no va a influir en sus planes.

"Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que ganar a España. Hay que ganar a todos. España es un equipo aguerrido, conozco bien como evoluciona el fútbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre", dijo.

El emotivo adiós a Didier Deschamps a la Selección de Francia

El histórico entrenador deja una huella imborrable en el seleccionado francés. Bajo su conducción, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018, llegó a la final en Qatar 2022 y mantuvo al equipo entre las principales potencias del fútbol internacional durante más de una década.

En su despedida, Diallo también le dedicó unas palabras de reconocimiento: “Me gustaría agradecer a Didier Deschamps y a su cuerpo técnico por su trabajo. Durante 14 años llevó a la selección de Francia a lo más alto”.