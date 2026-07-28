El mercado de apuestas espera una victoria de Lula da Silva en las elecciones en Brasil, en medio de la tensión diplomática con la Argentina

Un mercado de predicciones le otorga un 63% de probabilidades de triunfo. Encuestas también lo ubican por delante de Flávio Bolsonaro.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera las proyecciones para las elecciones presidenciales de Brasil de 2026 , según el mercado de predicciones Polymarket, que le asigna un 63% de probabilidades de victoria . El mandatario aparece con una amplia ventaja sobre sus principales competidores, una tendencia que también reflejan las encuestas más recientes.

La plataforma Polymarket , que funciona como un mercado de apuestas donde los usuarios negocian contratos vinculados a la probabilidad de distintos acontecimientos, posiciona a Lula como el principal favorito para mantenerse en el poder.

De acuerdo con ese análisis, el jefe de Estado alcanza un 63% de posibilidades de ganar los comicios presidenciales de 2026. El volumen de operaciones relacionadas con esta elección ya supera los u$s116 millones , una de las cifras más elevadas registradas para un proceso político en Brasil.

Muy por detrás aparece el senador Flávio Bolsonaro , con un 23,8% de probabilidades , mientras que Renan Santos reúne un 9,4% y el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado , llega al 2,1% . En tanto, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas y Michelle Bolsonaro figuran con probabilidades inferiores al 1%.

La ventaja del mandatario no se limita a los mercados de predicción. La encuesta BTG/Nexus , publicada este lunes, también ubica a Lula al frente de la intención de voto , incluso después de la imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos sobre productos brasileños.

Ese resultado coincide con un relevamiento previo de Datafolha, que había registrado un 40% de intención de voto para Lula, frente al 32% obtenido por Flávio Bolsonaro, consolidando una tendencia favorable para el actual presidente.

Según el análisis de Polymarket, el liderazgo del mandatario responde a su condición de presidente en ejercicio, a la posibilidad de buscar un cuarto mandato, a la fragmentación de los candidatos de derecha y a los escándalos recientes que involucran a Flávio Bolsonaro.

Las proyecciones ubican a Lula como el principal candidato para retener la Presidencia de Brasil.

La campaña también enfrenta controversias por el uso de inteligencia artificial

La carrera electoral también quedó atravesada por la polémica luego de que la campaña del Partido Liberal (PL) difundiera un video generado con inteligencia artificial que contenía un mensaje de Jair Bolsonaro.

La iniciativa generó cuestionamientos porque podría vulnerar la prohibición electoral que impide a los presos emitir opiniones políticas, además de abrir un debate sobre los límites regulatorios del uso de esta tecnología durante las campañas.

El abogado penalista José Carlos Portella Jr. advirtió sobre posibles "artimañas" y maniobras de desinformación, al tiempo que expresó preocupación por la actuación del Tribunal Superior Electoral (TSE), presidido por Kassio Nunes Marques, magistrado considerado cercano al bolsonarismo.

Por otra parte, el conflicto comercial derivado de la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos también aparece como un elemento que influye en la percepción del electorado. En ese contexto regional, marcado por el avance de fuerzas de derecha en distintos países, Lula continúa siendo identificado por una parte de la población como la principal figura de liderazgo político en Brasil.