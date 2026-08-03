WhatsApp deja de ser gratis para las empresas a partir de octubre 2026: las claves del cambio de Meta

El cambio afectará a las compañías que usan la app para responder consultas de clientes mediante operadores, bots o agentes de Inteligencia Artificial.

WhatsApp dejará de ser gratis para las empresas a partir del 1 de octubre de 2026 . El cambio afectará a firmas que utilizan la app para responder consultas de usuarios , ya sea mediante empleados, bots propios o herramientas de inteligencia artificial (IA) de terceros.

La modificación forma parte de una estrategia de Meta para monetizar WhatsApp Business después de varios años de expansión del servicio. El modelo se suma a otra novedad que llegó en agosto, cuando empezó a cobrar por los mensajes generados mediante su propio agente de IA, Meta Business Agent .

Desde el 1 de octubre de 2026, las empresas comenzarán a pagar por cada mensaje enviado dentro de una conversación abierta con un usuario. Hasta ahora, esas respuestas eran gratuitas.

El nuevo esquema diferencia entre dos modalidades de uso. En el caso de las firmas que usan Meta Business Agent, el cobro se realizará mediante un sistema basado en tokens , que son unidades utilizadas para medir el procesamiento de la IA. La tarifa establecida es de 2 dólares por cada millón de tokens utilizados .

Según estimaciones de InfoNegocios sobre el funcionamiento habitual de estas herramientas, una respuesta generada por IA puede consumir entre 20.000 y 25.000 tokens , lo que representa un costo aproximado de entre 4 y 5 centavos de dólar por mensaje .

El valor final dependerá de la cantidad de intercambios que tenga cada conversación. Por ejemplo, una consulta sencilla que requiera cuatro respuestas podría representar un gasto cercano a entre 16 y 20 centavos de dólar, mientras que una más extensa, con alrededor de diez chats, podría alcanzar entre 40 y 50 centavos de dólar.

Por otro lado, para las compañías que utilicen sus propios sistemas de atención, como operadores humanos o herramientas de IA externas, Meta aplicará tarifas por mensaje enviado. Una propuesta similar a las que ya existen para determinadas categorías de chats comerciales, como los de utilidad y autenticación.

El precio puede variar según el país y el mercado en el que opere la compañía. Un ejemplo mencionado en InfoNegocios señala que una empresa que gestione unos 10.000 mensajes de baja complejidad podría tener un costo aproximado de unos 268 dólares utilizando una solución propia, mientras que con Meta Business Agent el gasto podría ubicarse entre 400 y 500 dólares, dependiendo del nivel de interacción.

Maximiliano Gaviglio, Operations Manager de Teleprom, explicó al medio antes mencionado: "Meta estuvo los últimos cinco o siete años posicionando la Business API como una opción eficiente para que las empresas contacten con sus usuarios. Ya le probó a las empresas que el canal funciona -pasás de un 15% de contactación en canales tradicionales a un 84 o 85% en WhatsApp-. Ahora, en ese marco, está empezando a monetizarlo".

Los especialistas recomiendan que las empresas preparen sus sistemas antes de octubre para reducir costos. Entre las principales estrategias aparecen simplificar los recorridos de atención, resolver consultas con menos mensajes y utilizar herramientas automáticas para responder preguntas frecuentes.

También aconsejan analizar qué tipo de solución resulta más conveniente para cada negocio, ya que el costo final dependerá del volumen de conversaciones, la complejidad de las consultas y el sistema utilizado para responder.

"El canal sigue siendo más económico y efectivo que las alternativas tradicionales. La mayoría de las operaciones siguen justificando su existencia por el valor de la contactación", señaló Gaviglio.

Según el especialista, el cambio no implica una eliminación del servicio ni una pérdida de utilidad para las empresas: "Esto no es una crisis ni un retroceso. Es una actualización del modelo de negocio acorde al valor que el canal ya demostró tener. La clave está en optimizar la ingeniería y el arte de la conversación".