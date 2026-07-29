GTA VI llega para impulsar a Sony en medio de la presión por el aumento de costos de memoria + Agregar ámbito en









El encarecimiento de la memoria presiona los márgenes de la empresa y alimenta las dudas sobre el precio de la próxima generación de consolas. Mientras tanto, el esperado videojuego será lanzado el próximo 19 de noviembre.

Archivo. Sony espera que el lanzamiento impulse las ventas de su consola. Sony

Sony aparece como uno de los grandes candidatos a beneficiarse del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, previsto para el próximo 19 de noviembre. Sin embargo, la llegada del esperado título coincide con un escenario desafiante para el fabricante de PlayStation, que enfrenta un fuerte incremento en los costos de los chips de memoria utilizados en sus consolas.

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La compañía japonesa, considerada por gran parte de la industria como la ganadora de la competencia entre consolas de alta gama tras el retroceso de Xbox, mantiene una relación de larga data con Take-Two Interactive, la empresa detrás de la saga. El nuevo GTA llegará primero de forma exclusiva a las consolas.

Sony lanzó la PlayStation 5 en 2020 y logró sortear los problemas de abastecimiento derivados de la pandemia. En la actualidad, el desafío es otro: la creciente demanda de memoria impulsada por la inteligencia artificial elevó los precios de esos componentes y obligó a la empresa a aumentar en varias oportunidades el valor de sus consolas.

Aunque la compañía aseguró que tiene garantizado el suministro de memoria para el actual ejercicio fiscal, anticipó que los precios seguirán elevados durante el próximo año. Esa situación, sumada al impacto que la IA tiene sobre su negocio de entretenimiento, alimentó la preocupación de los inversores y afectó el desempeño de sus acciones.

GTA VI podría revitalizar las ventas de PlayStation En este escenario, desde Sony prevé que el lanzamiento de GTA VI ayudará a amortiguar la caída en las ventas de hardware de la PS5 e impulsará la comercialización de videojuegos. Take-Two vendió cerca de 230 millones de copias de Grand Theft Auto V desde su debut en 2013. La secuela debía publicarse el año pasado, aunque finalmente fue postergada en dos oportunidades.

Tras 13 años de espera, la nueva entrega de la saga estará disponible desde el 19 de noviembre. La edición estándar de GTA VI para PlayStation 5 tendrá un precio de u$s79,99 y solo estará disponible en formato digital. La decisión de lanzar el juego exclusivamente en formato digital coincide con la estrategia de Sony de abandonar progresivamente los discos físicos. La empresa prevé dejar de fabricarlos a partir de 2028, una medida que, según analistas, apunta a mejorar la rentabilidad y acelerar la transición hacia la distribución digital. La memoria también condiciona el futuro de la PlayStation 6 Sony presentará sus resultados trimestrales este viernes en un contexto marcado por el aumento del costo de los componentes. El comportamiento del mercado de memoria también será determinante para la próxima generación de consolas. Algunos analistas esperan que la PlayStation 6 llegue hacia finales de 2028.

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