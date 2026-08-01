Samsung anticipó que la escasez de memoria para IA se agravará y podría extenderse hasta 2028

La demanda de los desarrolladores de inteligencia artificial mantiene bajo presión a la industria y ya impacta en los precios de celulares, computadoras y otros dispositivos. La compañía aseguró que los principales laboratorios de IA ya reservan capacidad de producción con contratos de largo plazo para garantizar el suministro.

La empresa surcoreana prevé que el suministro de memoria se normalice en 2028.

La carrera por la inteligencia artificial sigue tensionando a la industria de los semiconductores . Samsung , uno de los mayores fabricantes de memorias del mundo, advirtió que la actual escasez de chips RAM no solo continuará durante el próximo año, sino que podría intensificarse en 2027 y mantenerse, al menos, hasta 2028.

La compañía surcoreana, que produce cerca de un tercio de las memorias utilizadas a nivel global, aseguró que la demanda impulsada por los desarrolladores de IA está modificando la dinámica del mercado y permitiendo una mayor planificación de la producción.

Durante la conferencia con inversores por los resultados del segundo trimestre, Samsung explicó que los principales laboratorios de inteligencia artificial comenzaron a compartir sus proyecciones de demanda para los próximos años con el objetivo de asegurarse capacidad de suministro.

Según la empresa, esta mayor previsibilidad le permite priorizar a los clientes dispuestos a firmar contratos de largo plazo y ampliar su capacidad productiva con menor riesgo de enfrentar una caída repentina de la demanda. De esta manera, Samsung busca reducir los tradicionales ciclos de auge y caída que históricamente caracterizaron al negocio de las memorias.

La escasez también elevó el precio de los chips de memoria durante los últimos meses. Para Samsung, el impacto fue dispar. Por un lado, su división de semiconductores alcanzó ventas récord durante el segundo trimestre . Sin embargo, el aumento del costo de los componentes redujo la rentabilidad de los negocios de teléfonos inteligentes y televisores.

Frente a ese escenario, la compañía comenzó a trasladar parte de esos mayores costos a los consumidores mediante aumentos de precios en smartphones y tablets Galaxy. Como contrapartida, reconoció que la demanda de esos dispositivos se debilitó.

Apple y Nvidia también sienten el impacto

El fenómeno, conocido informalmente en la industria como "RAMaggedon", también afectó a otros gigantes tecnológicos.

Apple incrementó recientemente los precios de sus MacBook, Mac e iPad como consecuencia del encarecimiento de las memorias. Además, durante su última presentación de resultados advirtió que espera una desaceleración del crecimiento de sus ingresos en el próximo trimestre, con una expansión estimada de entre el 9% y el 11% interanual, por debajo del 16% registrado previamente.

Al mismo tiempo, la reasignación de la producción de memorias hacia centros de datos destinados a inteligencia artificial está reduciendo la disponibilidad para la electrónica de consumo.

En ese contexto, también se espera que Nvidia aumente entre un 20% y un 30% el precio de sus placas gráficas para consumidores, una suba que podría trasladarse a computadoras para gaming, equipos de escritorio, notebooks, consolas y otros dispositivos electrónicos.