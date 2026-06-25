GTA VI: cuánto cuesta, qué incluye cada edición y cuándo se lanza el esperado videojuego

El esperado juego de la desarrolladora Rockstar Games ya puede reservarse oficialmente. Además, también se confirmó el lanzamiento de una edición especial.

Cada vez falta menos para que el esperado GTA VI este disponible para jugar . En las últimas horas, la compañía desarrolladora, Rockstar Games, habilitó la preventa del videojuego y cerró el misterio detrás de su valor de cara al mercado. Finalmente, desde el 25 de junio, los fanáticos ya pueden encargar con su copia digital por u$s80 por la edición standard y u$s100 por la "edición ultimate".

Tras más de 13 años de desarrollo , la nueva entrega de la mítica saga promete romper el mercado de los videojuegos. Sin embargo, el esperado anuncio de los precios desató una polémica entre los fanáticos: la compañía anunció los valores para el formato digital. Esto quiere decir que solamente se conseguirá en esta versión e, incluso al comprar la cajita, la misma llegará vacía y con un código para la descarga.

Rockstar Games ya comenzó a despejar las principales dudas sobre el lanzamiento de GTA VI, uno de los títulos más esperados de la industria. El juego tendrá un precio inicial de u$s80 en su edición estándar, mientras que la versión “Ultimate Edition” ascenderá a u$s100.

La diferencia de u$s20 entre ambas ediciones se traduce en contenido adicional dentro del juego . La edición más completa incluirá una colección exclusiva de armas, vehículos y atuendos para los protagonistas Jason y Lucía, además de una misión secundaria que no estará disponible en la versión base.

La compañía confirmó que el estreno global de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 . El lanzamiento será exclusivo para consolas de nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

En paralelo, se detalló que la versión física no incluirá disco, sino un código de descarga. Este podrá canjearse a partir del 12 de noviembre, fecha en la que también comenzará la precarga para quienes adquieran la edición digital.

La preventa del juego - tanto en su versión estándar como en la Ultimate - otorgará acceso inmediato al denominado Pack Vintage de Vice City. Este contenido incluye el vehículo Vapid Stanier del 55 con garaje propio, atuendos y peinados de estilo retro, y un patrón de arma inspirado en la icónica camisa de Tommy Vercetti.

Quienes reserven el juego antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente este paquete, que funciona como incentivo adicional para la compra anticipada. Además, los contenidos de la Ultimate Edition se irán incorporando progresivamente a lo largo de la historia principal.

GTA VI: las diferencias de la versión Estándar y Ultimate

La versión estándar ofrece el acceso completo a la campaña principal y al contenido base del juego, manteniendo la experiencia clásica de la franquicia. La Ultimate Edition amplía significativamente la experiencia con una selección de vehículos prémium, armas exclusivas y objetos cosméticos para los protagonistas.

Entre los elementos destacados figuran vehículos como el Vapid Dominator Buggy del 67 y el Grotti Cheetah del 95, además de talleres de personalización, opciones de restauración de autos clásicos y variantes exclusivas de armas.

También incluye acceso a servicios y locales especiales dentro del mundo del juego, como la tienda de ropa Stock 305, la peluquería unisex Sara’s y el estudio de tatuajes Electric Fang Tattoo, con más de 50 diseños originales creados por el colectivo artístico FAILE. Estos contenidos se desbloquearán de manera progresiva durante la campaña.