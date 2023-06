El "padrino" de la inteligencia artificial dice que ChatGPT no es más inteligente que una mascota

Los chatbots de inteligencia artificial (IA) cómo ChatGPT no son tan inteligentes como una mascota , asegura el jefe de IA de la compañía Meta . Se trata de un análisis de Yann LeCun , uno de los "padrinos" de esta tecnología.

"Estos sistemas todavía son muy limitados, no tienen ningún entendimiento de cómo es la compleja realidad del mundo en el que vivimos, porque son solamente entrenados con masivas cantidades de texto", dijo LeCun, según reportó CNBC, y agregó: "La mayoría del conocimiento humano no tiene nada que ver con el lenguaje escrito y esa es una parte de la experiencia humana que las IA no capturan".