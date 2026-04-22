SpaceX comprará una startup de inteligencia artificial por u$s60.000 millones + Seguir en









SpaceX busca posicionarse en uno de los segmentos más dinámicos del mercado: el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para programadores.

SpaceX busca posicionarse en uno de los segmentos más dinámicos del mercado: el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para programadores.

SpaceX dio un paso clave en su expansión hacia la inteligencia artificial al cerrar un acuerdo con la startup de programación Cursor que podría alcanzar los u$s60.000 millones. La operación no implica una compra inmediata, sino el derecho a adquirir la compañía más adelante o, en su defecto, pagar por una alianza estratégica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este movimiento refleja cómo la empresa de Elon Musk busca posicionarse en uno de los segmentos más dinámicos del mercado tecnológico: el desarrollo de herramientas de IA para programadores.

Cursor, fundada en 2022, ganó relevancia rápidamente gracias a sus soluciones que automatizan tareas de codificación y permiten a los desarrolladores trabajar con mayor eficiencia.

SpaceX llega a un acuerdo de alto impacto El convenio establece dos caminos posibles, la adquisición total por u$s60.000 millones o una asociación valuada en u$s10.000 millones si la compra no se concreta.

Para SpaceX, la operación tiene la meta de fortalecer su división de inteligencia artificial, especialmente tras la integración de xAI. La empresa busca competir con gigantes como OpenAI y Anthropic en el desarrollo de herramientas de automatización de código.

space x starship v2 SpaceX busca posicionarse en uno de los segmentos más dinámicos del mercado: el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para programadores. @SpaceX Por su parte, Cursor obtiene acceso a una infraestructura tecnológica de primer nivel. El acuerdo le permitirá utilizar el supercomputador Colossus de SpaceX, considerado uno de los más potentes del mundo, lo que podría acelerar el entrenamiento de sus modelos y ampliar sus capacidades. Crecimiento acelerado y contexto estratégico La startup atraviesa un crecimiento explosivo, ya que alcanzó una valuación cercana a u$s29.300 millones y genera ingresos anuales superiores a u$s1.000 millones. Además, sus herramientas ya son utilizadas por grandes empresas tecnológicas y corporaciones globales, lo que demuestra su fuerte adopción en el mercado. El acuerdo también se da en un momento clave para SpaceX, que prepara una salida a bolsa para junio con una valuación estimada cercana a u$s1,75 billones. En este contexto, reforzar su estrategia en IA podría aumentar su atractivo para inversores y consolidar su posicionamiento como una empresa tecnológica integral, más allá del negocio espacial.