La alta demanda de chips impulsa el crecimiento más rápido de Corea del Sur en cinco años

Los datos del Banco de Corea muestran el mejor desempeño desde el tercer trimestre de 2020. Además, semanas atrás, el Bank of America estimó que la industria podría alcanzar un valor cercano a u$s1,3 billones en 2026 a nivel global.

Los chips de Corea del Sur impulsan el crecimiento de su economía.

El fuerte repunte en la demanda global de semiconductores volvió a posicionar a Corea del Sur como uno de los motores tecnológicos del mundo y empujó su economía al mayor ritmo de crecimiento en más de cinco años, según datos oficiales difundidos este jueves.

De acuerdo con cifras preliminares del Banco de Corea (BoK), el producto interno bruto (PIB) avanzó un 1,7% entre enero y marzo frente al trimestre anterior, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que, por ahora, no lograron frenar la actividad.

Los datos del BoK muestran el mejor desempeño desde el tercer trimestre de 2020 , cuando la reapertura tras las restricciones por la pandemia de covid-19 había impulsado con fuerza las exportaciones.

El principal motor del crecimiento fue el frente externo. Las ventas al exterior se expandieron un 5,1%, con un rol central de los productos tecnológicos .

En este escenario, el BoK destacó particularmente el desempeño de los semiconductores, que volvieron a liderar la canasta exportadora del país. En términos interanuales, la economía surcoreana avanzó un 3,6%, tras haber registrado un crecimiento del 1,6% en el último trimestre de 2025.

En contraste, el gasto público mostró una expansión marginal del 0,1%, reflejando un aporte más acotado del sector estatal en esta etapa del ciclo.

El Gobierno, no obstante, activó herramientas para mitigar riesgos externos. Entre ellas, la aprobación de un presupuesto suplementario y otras medidas orientadas a evitar disrupciones en el suministro energético, en medio del conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero.

Boom de chips: Bank of America proyecta un mercado de u$s1,3 billones impulsado por Nvidia

El negocio global de semiconductores atraviesa una nueva fase de expansión acelerada impulsada por la inteligencia artificial, con proyecciones cada vez más agresivas. Según estimaciones actualizadas de Bank of America, la industria podría alcanzar un valor cercano a u$s1,3 billones en 2026, consolidando uno de los ciclos de crecimiento más intensos de las últimas décadas.

El nuevo cálculo supone una revisión al alza respecto de previsiones anteriores y refleja el impacto directo del auge de la IA sobre la demanda de hardware especializado.

En particular, el crecimiento está traccionado por la necesidad de chips destinados a centros de datos, entrenamiento de modelos y capacidades de computación avanzada. En este contexto, las grandes tecnológicas aceleraron sus inversiones en infraestructura para sostener el desarrollo de sistemas cada vez más complejos.

De cara al mediano plazo, el banco proyecta que el mercado total de semiconductores podría escalar hasta los u$s2 billones hacia 2030. Esto implicaría una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20% en lo que resta de la década, más del doble del ritmo promedio del 9% registrado por la industria en los últimos diez años.