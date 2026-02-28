El inodoro portátil que transforma la orina en vapor y es ideal para los viajes largos + Seguir en









Pensado para ponerle fin a un drama que viven millones a diario, este aparato llegó para solucionar la vida de muchos.

Este producto aliviará el drama que sufren millones de trabajadores. Omicrono

La falta de sanitarios adecuados en ciertos entornos de trabajo y rutas largas es un problema histórico. Para solucionar este inconveniente que afecta a millones de personas en todo el mundo, una empresa francesa diseñó un sistema portátil, que elimina los desechos líquidos sin usar una sola gota de agua.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A diferencia de los baños químicos tradicionales, que exigen un mantenimiento constante y acumulan olores desagradables, este nuevo equipo apuesta por la tecnología. El desarrollo ofrece una alternativa limpia y de tamaño reducido, que se adapta fácilmente a espacios cerrados o vehículos en movimiento.

Etteliot Omicrono 1 Este aparato de origen francés es furor en varios sectores empresariales, debido a que aliviará la jornada de muchos trabajadores. Omicrono Un invento millonario: de qué trata Etteliot Etteliot es un inodoro portátil pensado específicamente para operarios de grúas de construcción, dueños de autocaravanas y embarcaciones. El dispositivo procesa la orina humana directamente en el lugar de la instalación, descartando por completo el uso de productos químicos contaminantes y los típicos vaciados manuales.

El proceso funciona mediante electrólisis, una tecnología que utiliza electricidad para separar los elementos del líquido, apenas ingresa al sistema. Una vez neutralizada la orina, el equipo expulsa el resultado al exterior, a través de una membrana ultrasónica, liberando una niebla fina totalmente inodora e inofensiva.

El objetivo principal de los fabricantes es asegurar las condiciones de higiene básicas en obras de gran altura, donde no hay instalaciones fijas. Con la expansión de este sistema a otros rubros, se busca ahorrar millones de litros de agua potable, que hoy se desperdician en las descargas tradicionales.

Embed - Etteliot S Todas las características de este dispositivo El aparato consiste en una caja cuadrada muy compacta, que mide 20 centímetros de largo y ancho por 12 centímetros de alto. Para funcionar de manera continua, solo necesita conectarse a una fuente de alimentación estándar de 12 voltios y se integra fácilmente a urinarios móviles o baños secos. El sistema tiene capacidad para procesar hasta 4,8 litros de líquido por día, rindiendo para el uso diario de tres adultos o una familia de cuatro integrantes. Además, exige muy poco trabajo de conservación, ya que la marca recomienda realizarle apenas un mantenimiento de rutina semanal. La empresa fabricante ofrece actualmente tres versiones distintas de este producto a través de su página oficial. El dispositivo se consigue por un precio base de 950 euros, una inversión inicial con la que las grandes constructoras esperan ahorrarse millones en la logística y alquiler de sanitarios convencionales.

Temas Millones