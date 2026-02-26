La nueva actualización de Starlink que utiliza Inteligencia Artificial para funcionar + Seguir en









La red de Elon Musk presentó una actualización que combina a la IA y a la ciencia para funcionar por fuera de la Tierra.

SpaceX, la compañía de internet satelital fundada por Elon Musk, avanza en un rediseño de su estrategia tecnológica con Starlink como eje operativo. El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la demanda creciente de capacidad de procesamiento de datos empujaron a la empresa a evaluar alternativas que trascienden la infraestructura terrestre tradicional.

Actualmente, los centros de datos instalados en la Tierra enfrentan costos crecientes asociados al consumo energético, los sistemas de refrigeración y la saturación de las redes eléctricas, un escenario que condiciona la expansión de los servicios digitales a escala global y presiona sobre la rentabilidad de los grandes operadores tecnológicos.

starlink Starlink como base de una red digital fuera de la Tierra En este contexto, Starlink comienza a cumplir un rol que va más allá de la conectividad satelital. El proyecto funciona como la base de una infraestructura digital distribuida en órbita, capaz de procesar información directamente en el espacio y enviar a la superficie solo los datos finales necesarios para su uso.

Este esquema permitiría reducir de manera significativa el flujo permanente de información entre la Tierra y el espacio, con impacto directo en la eficiencia operativa y en los costos estructurales. Según los diferentes análisis, en un plazo de dos a tres años podría resultar más eficiente almacenar y procesar datos en órbita que hacerlo exclusivamente en centros de datos terrestres.

La ampliación acelerada de la red Starlink La compañía continúa ampliando su cobertura global: recientemente lanzó 29 nuevos satélites Starlink, reforzando la densidad de su red. En una segunda etapa, prevista entre 2025 y 2026, el sistema apunta a mejorar la estabilidad de las llamadas y ampliar la capacidad de transmisión de datos, habilitando nuevos usos sin que los usuarios deban adquirir equipamiento adicional.

Esta evolución permitirá ofrecer conectividad continua en cualquier ubicación, ampliando el universo de usuarios potenciales y consolidando a Starlink como un servicio clave para sectores estratégicos, desde transporte y logística hasta defensa y operaciones remotas. La viabilidad de esta estrategia se apoya en el desarrollo de Starship, el sistema de lanzamiento diseñado por SpaceX para transportar cargas masivas a la órbita. Solo en 2025, la compañía logró enviar al espacio más de 3.000 toneladas de equipamiento vinculado a la expansión de Starlink. La posibilidad de realizar vuelos con cargas de hasta 200 toneladas por misión permitiría acelerar el despliegue de infraestructura satelital y ampliar la red con un modelo de integración vertical, basado en transporte propio, energía autónoma y operación centralizada, una ventaja competitiva difícil de replicar por otros actores del sector.