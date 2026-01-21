El truco de WhatsApp para volver a ver las imágenes de un solo uso + Seguir en









Un truco dentro de la aplicación de mensajería permite volver a visualizar las imágenes temporales de un chat.

Este método aprovecha archivos temporales que la aplicación conserva en segundo plano.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo. Entre sus funciones más populares se encuentra la opción de enviar imágenes que sólo pueden verse una vez, lo que puede generar inconvenientes, sobre todo cuando se comparte información importante.

A pesar de ello, existe un truco poco conocido que permite volver a ver estas imágenes temporales tantas veces como se quiera. A continuación, te contamos todo sobre cómo hacerlo:

Cómo volver a ver las imágenes de un solo uso en Whatsapp En WhatsApp es posible volver a ver las fotos que fueron enviadas con la opción de “visualización única”, gracias al caché interno de la aplicación. Aunque estas imágenes desaparecen del chat luego de abrirse, el archivo queda almacenado temporalmente en un directorio poco visible del sistema.

Para acceder nuevamente a esas fotos, se deben seguir una serie de pasos sencillos:

Ingresar a Ajustes dentro de WhatsApp. Entrar en la sección Almacenamiento y datos. Seleccionar Administrar almacenamiento. Buscar el chat de la persona que envió la imagen. Ordenar los archivos para que los más recientes aparezcan primero. El archivo de visualización única más reciente suele figurar en primer lugar, con un ícono de signo de interrogación. Al tocarlo, es posible volver a ver la imagen todas las veces que se desee. Es importante considerar que este método aprovecha archivos temporales que la aplicación conserva en segundo plano, aunque no está garantizado que funcione en todos los dispositivos o versiones de WhatsApp. Además, hay que tener en cuenta que este truco sólo funciona durante unos pocos minutos después de recibir el archivo. Una vez transcurrido ese lapso, WhatsApp elimina la imagen de forma definitiva, incluso de la caché interna de la aplicación. Por último, el método presenta otra limitación, que implica que si se reciben varias imágenes con visualización única, solo será posible acceder a la más reciente, ya que el sistema sobrescribe los archivos anteriores y no permite recuperarlos.

