No necesitás mucho: el juego recomendado para divertirse con los más chicos en la playa

Una de las opciones más sencillas para entretener a grupos de todas las edades durante los días de playa.

Este juego es una de las opciones más divertidas para disfrutar en la playa.

En la época de vacaciones, encontrar entretenimiento puede ser una tarea difícil. Entre el descanso y las actividades relajantes, es una creencia recurrente entre los fanáticos de viajar que es crucial encontrar actividades para mantener a los más chicos y a los más grandes entretenidos, sobre todo para aquellos que viajan en familia.

Es por eso que los juegos de playa se convirtieron en una de las actividades más populares para todos los argentinos que visitan la playa durante sus vacaciones. Uno de estos juegos es perfecto para entretener a los más chicos, y, además, fácil para los más grandes. Conocé acá sobre sus reglas y de qué se trata:

Atrapa el pañuelo: cómo se juega vida-muerta-tela-ondeando-viento_23-2151096218 El juego de atrapar el pañuelo es una de las opciones más divertidas y sencillas para disfrutar en la playa, ya que permite la participación de toda la familia y grupos de amigos de todas las edades.

Su reglamento consiste de una serie de pasos muy sencillos para disfrutar en equipo. Para comenzar a jugar, se forman dos equipos que se ubican enfrentados y separados por algunos metros. En el centro, una persona sostiene un pañuelo mientras asigna un número a cada integrante.

Cuando se anuncia uno de esos números, los jugadores correspondientes a cada número deben correr para tomar el pañuelo, poniendo a prueba su velocidad, reflejos y estrategia. Quien llega primero, gana.

