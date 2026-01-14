Las nuevas funciones de WhatsApp que organizan los chats grupales

La aplicación de mensajería presentó sus nuevas actualizaciones, que apuntan a garantizar una mejor organización en los chats grupales.

Las actualizaciones de WhatsApp en 2026 constan de tres ejes principales.

WhatsApp se corona como la aplicación de mensajería líder dentro de su mercado, y, en este primer tramo del año, no planean quedarse quietos. Tanto en las funciones de las plataformas de Android como IOS, la aplicación continúa con la presentación de actualizaciones , que les permiten a sus usuarios disfrutar de distintos beneficios desde sus dispositivos móviles.

En estas primeras semanas del año, META lanzó un comunicado oficial donde reveló las nuevas funciones que acompañarán a las actualizaciones de enero 2026, para comenzar el año. Conocé acá de qué se trata:

Para actualizar WhatsApp manualmente, hay una serie de pasos sencillos a seguir:

Si no figura la opción, significa que el usuario ya tiene la última versión publicada en su región.

Las actualizaciones constan de tres ejes principales: brindar contexto sobre quién es quién dentro del grupo, resaltar mensajes de manera creativa y prevenir olvidos al momento de organizar encuentros o llamadas grupales. Por eso, las nuevas funciones principales son:

Etiquetas de miembro

Una de las novedades más destacadas es la incorporación de las etiquetas de miembro, una función que permite a cada usuario asignarse un rol específico dentro de cada grupo, con etiquetas personalizables según cada contexto.

Stickers de texto

WhatsApp ahora habilita la creación de stickers a partir de cualquier palabra ingresada directamente en el buscador de stickers. Además, los que son generados pueden guardarse al instante en los paquetes personales, sin necesidad de enviarlos previamente en un chat.

Recordatorios de eventos

Los recordatorios de eventos agregan una nueva organización a los chats grupales. Al crear y compartir un evento, tanto el administrador como cualquier participante pueden establecer recordatorios personalizados para los invitados.

Esta función es útil tanto para reuniones presenciales como para llamadas grupales y apunta a minimizar los olvidos y las demoras habituales en este tipo de coordinaciones.

Requisitos para obtener las nuevas actualizaciones de WhatsApp

Para que las nuevas actualizaciones funcionen en un dispositivo móvil, es crucial: