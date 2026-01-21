El Gobierno decretó feriado el 22 de enero: a qué se debe y quiénes podrán aprovecharlo

Llegando al final de enero, quienes no han tenido vacaciones durante este mes son los primeros en mirar de reojo el calendario de feriados nacionales. Esto es con el fin de encontrar una jornada libre para poder descansar, ya que desde que inició el año, las altas temperaturas afectan a gran parte del país.
Si bien muchos no lo sabían, finalmente podrán contar con una jornada no laborable, que puede parecer una buena noticia, pero es importante aclarar que no será para todos. Eso sí, quienes la puedan aprovechar tendrán la oportunidad perfecta para recargar energías.
Por qué es feriado el 22 de enero de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario de feriados nacionales, ya que solo afectará a una zona en particular de la provincia de Buenos Aires. Este jueves 22 de enero, el partido de Cañuelas celebrará su aniversario fundacional.
Esto dejará sin actividad ese día al sector público y a los empleados del Banco Provincia. Por otro lado, quienes estén en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores se adhieren o no al asueto.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
