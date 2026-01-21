El Gobierno decretó feriado el 22 de enero: a qué se debe y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









Si bien no será para todos, habrá una jornada no laborable que le permitirá descansar a varios afortunados.

Varios afortunados podrán gozar de una jornada de descanso ante este día no laborable. Freepik

Llegando al final de enero, quienes no han tenido vacaciones durante este mes son los primeros en mirar de reojo el calendario de feriados nacionales. Esto es con el fin de encontrar una jornada libre para poder descansar, ya que desde que inició el año, las altas temperaturas afectan a gran parte del país.

Si bien muchos no lo sabían, finalmente podrán contar con una jornada no laborable, que puede parecer una buena noticia, pero es importante aclarar que no será para todos. Eso sí, quienes la puedan aprovechar tendrán la oportunidad perfecta para recargar energías.

Feriados Esta jornada será ideal para descansar después de un mes cargado de días de altas temperaturas. Freepik Por qué es feriado el 22 de enero de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario de feriados nacionales, ya que solo afectará a una zona en particular de la provincia de Buenos Aires. Este jueves 22 de enero, el partido de Cañuelas celebrará su aniversario fundacional.

Esto dejará sin actividad ese día al sector público y a los empleados del Banco Provincia. Por otro lado, quienes estén en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores se adhieren o no al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

