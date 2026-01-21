Compraventa de viviendas en provincia de Buenos Aires: con casi 150.000 escrituras, 2025 fue el mejor año en dos décadas

El mercado inmobiliario bonaerense cerró el calendario con el mayor nivel de escrituras desde 2005, impulsado por precios bajos, crédito y mayor previsibilidad.

Terraza de un PH sobre 7 entre calles 35 y 36, en La Plata. Este tipo de propiedades se ubica entre las más vendidas en 2025

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires cerró 2025 con uno de los niveles de actividad más altos de los últimos veinte años. Con 147.393 compraventas registradas, el año se posicionó como el mejor desde 2005, en un contexto marcado por precios históricamente bajos en dólares, mayor volumen de oferta y un repunte, aún limitado, del crédito hipotecario.

Los datos surgen del relevamiento mensual del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires , que también reflejó un cierre de año con fuerte dinamismo. Solo en diciembre se registraron 19.253 operaciones, una cifra que, si bien mostró una leve baja interanual del 1% frente a diciembre de 2024, implicó un salto del 54% respecto de noviembre, en línea con el comportamiento estacional del mercado.

El balance anual dejó un crecimiento del 29% frente a 2024, cuando se habían contabilizado 114.018 escrituras. De este modo, 2025 marcó un punto de inflexión luego de varios años de bajo volumen, restricciones macroeconómicas y decisiones de compra postergadas.

Desde el Colegio de Escribanos bonaerense, su presidente Guillermo Longhi analizó el cierre del año y destacó la recuperación del mercado. “Los números de 2025 muestran un mercado que recuperó volumen y dinamismo. Más allá de las variaciones mensuales, el balance anual refleja un crecimiento sostenido que vuelve a ubicar a la provincia en niveles altos de actividad”, señaló.

El crédito hipotecario apareció como uno de los factores que acompañaron el proceso. Durante diciembre se firmaron 2.161 hipotecas, con una suba del 46 % respecto a noviembre y un incremento interanual del 5 %. En el acumulado del año, se contabilizaron 23.395 hipotecas, uno de los niveles más altos de las últimas dos décadas.

“El aumento en la cantidad de hipotecas confirma la importancia del financiamiento para sostener este proceso. La consolidación del crédito es clave para ampliar el acceso a la vivienda y darle continuidad al crecimiento del sector”, explicó Longhi.

Una lectura más cauta aportó Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense. Para el dirigente, 2025 mostró una mejora respecto de 2024, pero sin una explosión generalizada. Explicó: “Fue un año un poco mejor que el anterior, pero no el mejor si se mira cada mes en comparación histórica. No hubo una expansión masiva como a veces se plantea desde lo estadístico”, explicó.

Causas del repunte

Según Colao, el repunte respondió a factores puntuales más que a una política estructural. Entre ellos, mencionó la existencia de precios muy bajos en dólares, decisiones de inversión basadas en ahorros previos y una oferta que comenzó a convalidar valores de cierre. Sostuvo: “Se vendió lo que estaba en precio. Hoy los valores siguen cerca de un 40% por debajo de los niveles de 2017 y 2018”.

Escrituras Provincia Hipotecas Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

Esa brecha entre precios de mercado y costos de reposición aparece como uno de los principales desafíos hacia adelante. El presidente del Colegio de Martilleros advirtió que el valor del metro cuadrado de construcción, medido en dólares, se mantiene elevado y no resulta convalidado por la demanda. “El riesgo es que, cuando se termine el stock disponible a estos valores, no se pueda reponer oferta”, alertó.

El crédito hipotecario, en ese marco, tuvo un rol complementario. “Acompañó, pero no fue determinante. Las tasas altas, los costos bancarios y los bajos ingresos dificultan el acceso. La clase media queda atrapada en una franja donde no puede comprar lo que aspira”, explicó Colao.

Propiedades más vendidas

En la provincia de Buenos Aires, los departamentos de dos y tres ambientes, con valores de entre u$s60.000 y u$s100.000, se ubicaron entre los más vendidos. También registraron alta demanda las casas de tres y cuatro ambientes, con precios que oscilaron entre u$s60.000 y u$s90.000, así como terrenos en barrios abiertos o lotes desde u$s28.000 en adelante, especialmente en ciudades medianas fuera de los grandes centros urbanos como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Pergamino, Tandil, Zárate, Campana y Luján.

Olivos Vicente López Propiedades Propiedad sobre Juan de Garay al 3400 en Olivos, partido de Vicente López, uno de los que lideró operaciones en el año

En el Gran Buenos Aires, Vicente López lideró las operaciones, seguido por los partidos de Tigre, Escobar, Avellaneda, La Matanza, Lanús, Ezeiza, Morón e Ituzaingó.

Escenario y qué viene

También señaló la necesidad de revisar impuestos y costos financieros, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, para mejorar la dinámica del financiamiento.

Desde una mirada de mercado, Diego Álvarez Espín, empresario inmobiliario y fundador de la consultora Mercadoinmobiliario (MI), explicó que el récord de operaciones respondió a una combinación de factores. “Hubo una recomposición de expectativas. Después de años defensivos, muchos compradores percibieron precios de oportunidad, especialmente en usados, y decidieron avanzar”, indicó.

Álvarez Espín remarcó el efecto del stock acumulado. Propietarios que durante años no lograron vender aceptaron valores de cierre, lo que facilitó el cruce entre oferta y demanda. “Cuando hay producto disponible, precios negociables y algo de financiamiento, el mercado deja de consultar y empieza a escriturar”, resumió.

Eliades Aboglio3 Departamento frente al agua en Mar del Plata, la ciudad que más ventas generó en la provincia de Buenos Aires

En cuanto a los productos más demandados, el especialista señaló que en 2025 se destacaron los departamentos usados de uno y dos dormitorios, PH y casas en barrios consolidados, especialmente en La Plata y el conurbano. “El mercado se volcó a tickets defendibles, unidades chicas y bien ubicadas, que sirven tanto para vivienda como para renta”, explicó.

La vivienda nueva compitió por calidad y terminaciones, pero el usado ganó terreno por valor de entrada y capacidad de negociación. En paralelo, se reactivaron mecanismos como donaciones familiares y permutas, claves para cerrar operaciones en un contexto de financiamiento parcial.

De cara a 2026, Álvarez Espín proyectó un escenario de continuidad, con un piso de actividad alto. “El volumen podría sostenerse y crecer si el crédito se expande. Los precios mostrarían subas selectivas, no generalizadas, concentradas en los productos mejor ubicados y más demandados”, anticipó.

Los riesgos siguen atados a la volatilidad macroeconómica, al nivel de tasas y a los costos de transacción. En ese sentido, el especialista coincidió en la necesidad de revisar impuestos como Sellos y simplificar trámites para reducir fricciones en la compraventa.

El cierre de 2025 dejó una señal clara: con precios alineados, oferta disponible y algo de previsibilidad, el mercado inmobiliario bonaerense vuelve a moverse. El desafío hacia adelante pasa por sostener ese dinamismo sin depender únicamente del stock acumulado y avanzar hacia un esquema de crédito más profundo y accesible.

“El sistema necesita reglas claras y continuidad. Cuando eso aparece, la demanda responde”, concluyó Álvarez Espín.