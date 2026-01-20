Mejora la conexión Starlink, tras la aprobación de 7500 satélites de nueva generación + Seguir en









La Comisión Federal de Comunicaciones (FFC) de Estados Unidos autorizó una ampliación clave que duplicará la constelación operativa de SpaceX

La red de SpaceX apunta a ofrecer conexiones de hasta 1 Gbps en regiones hoy saturadas o sin cobertura.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó a comienzos de enero una expansión decisiva para el proyecto Starlink, al habilitar el despliegue de 7.500 satélites de segunda generación. Con esta decisión, el total autorizado para la constelación de SpaceX asciende a 15.000 unidades, un volumen que redefine el mercado global de conectividad satelital.

Bajo la conducción de Brendan Carr, la FCC busca posicionar a Estados Unidos al frente de una carrera tecnológica de alto valor agregado. La aprobación también refleja un cambio de escala en la industria frente a competidores estatales y privados, la red Starlink avanza hacia un modelo de alto rendimiento, con mayor densidad orbital y un esquema técnico pensado para soportar tráfico masivo sin degradación del servicio.

starlink apple En qué consiste Starlink Gen2 La segunda generación de satélites Starlink introduce cambios estructurales respecto del sistema original. Los nuevos dispositivos operarán en órbitas más bajas, entre 340 y 485 kilómetros, lo que reduce la distancia con la superficie y mejora de forma directa los tiempos de respuesta de la red.

Desde el punto de vista regulatorio, la FCC eliminó restricciones previas que limitaban la superposición de cobertura. Esta flexibilización permite a SpaceX aprovechar mejor cada satélite y escalar la capacidad de datos, un factor clave para sostener velocidades de nivel gigabit en escenarios de alta demanda.

Además, la autorización contempla la incorporación de tecnologías avanzadas que amplían el alcance del servicio. Starlink Gen2 podrá ofrecer conectividad directa a dispositivos móviles y reforzar redes existentes, tanto dentro de Estados Unidos como en mercados internacionales, siempre bajo marcos regulatorios locales.

Aspectos técnicos centrales de Starlink Gen2: Operación en bandas Ku y Ka para tráfico principal de usuarios

Uso de bandas V, E y W para enlaces de alta capacidad

Multiplicación de hasta cuatro veces la capacidad por satélite

Soporte para servicios FSS y MSS, con conectividad directa a celulares

Plazos obligatorios de despliegue: 50% antes de 2028 y totalidad para 2031 starlink Gentileza: Starlink Cuáles son los beneficios para el usuario Las órbitas más bajas recortan la latencia entre un 20% y un 30% frente a la generación anterior, con tiempos de respuesta que se acercan a los 15 o 20 milisegundos, un estándar propio de redes terrestres avanzadas. La ampliación del espectro disponible permite absorber picos de demanda sin congestión, un punto crítico en zonas donde la red actual muestra saturación. Con mayor densidad satelital, Starlink busca competir de forma directa con la fibra óptica, incluso en regiones urbanas de alta concentración. En paralelo, la conectividad móvil abre nuevas aplicaciones. La integración con operadores terrestres permite mantener servicio en situaciones de emergencia, eventos masivos o áreas rurales, mientras sectores productivos acceden a soluciones antes inviables por falta de infraestructura. Beneficios directos para los usuarios: Velocidades proyectadas de hasta 1 Gbps por conexión

Streaming en 8K, videojuegos en línea y videollamadas sin cortes

Internet de alta velocidad en barcos, aviones y vehículos

Realidad virtual con estabilidad sostenida

Menor saturación en áreas hoy congestionadas

