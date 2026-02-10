Usar Android sin tocar la pantalla, la nueva apuesta de Google IA + Seguir en









Gemini avanza con actualizaciones que permiten operar dentro de las aplicaciones, gestionar pedidos y completar acciones cotidianas.

Una herramienta en desarrollo que cambiaría el poder que tienen las IA sobre cada dispositivo.

La empresa Google LLC, creadora del sistema operativo Android, avanza con una estrategia que apunta a cambiar de raíz la forma en que las personas usan el celular. A través de su inteligencia artificial Gemini, la compañía trabaja en funciones que permiten manejar el dispositivo sin tocar la pantalla, delegando tareas en un software capaz de leer lo que pasa en el teléfono y actuar en consecuencia de ese análisis.

El proyecto fue presentado de manera preliminar durante la última conferencia para desarrolladores y marca un giro claro: el usuario deja de ejecutar cada acción y pasa a supervisar decisiones tomadas por la IA. La propuesta habilita a Gemini a moverse dentro de aplicaciones, seleccionar opciones y confirmar operaciones.

Gemini Google Inteligencia Artificial Automatización dentro del sistema Android La iniciativa forma parte de Project Astra, un plan que busca convertir a Gemini en un agente autónomo dentro del ecosistema Android. En versiones beta recientes de la aplicación de Google se detectaron referencias a una nueva función llamada “screen automation”, que permite a la IA interactuar directamente con la interfaz del teléfono.

El sistema, identificado internamente como bonobo, apunta a ejecutar tareas concretas como realizar pedidos, gestionar compras o solicitar viajes en aplicaciones de terceros. La lógica es reducir el tiempo que el usuario dedica a acciones repetitivas y trasladar ese esfuerzo operativo a la inteligencia artificial, siempre bajo control humano.

gemini2 Cómo funcionará Gemini sin contacto físico El funcionamiento se apoya en la capacidad de Gemini para analizar la pantalla en tiempo real, identificar botones, formularios y opciones disponibles, y completar cada paso del proceso. El código también anticipa cambios en la interfaz, con nuevas secciones como “Purchases” y “My orders”, pensadas para centralizar el seguimiento de pedidos gestionados por la IA.

Aunque la automatización avanza, Google aclara que el usuario mantiene la responsabilidad final sobre las acciones ejecutadas. El sistema incluye advertencias explícitas sobre posibles errores de la IA y permite retomar el control manual en cualquier momento. Y, para cuidar la privacidad de los usuarios, la compañía recomienda evitar el ingreso de datos sensibles o financieros mientras la automatización esté activa, al menos en esta etapa inicial.

