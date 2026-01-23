La llegada de Ballerina a Prime Video generó expectativa entre los fanáticos del género por su mezcla de violencia estilizada, coreografías de pelea y su conexión con el mundo Wick. La película combina ese tono crudo con giros de humor y secuencias que mantienen la adrenalina al máximo.
Prime Video sorprendió con el estreno de una película imperdible del universo de John Wick
Esta nueva entrega de la popular saga protagonizada por Keanu Reeves tomó por sorpresa a los fanáticos.
La historia presenta a una nueva figura dentro del universo ya conocido, y aunque se inserta en la línea argumental de las películas principales, logra tener su propia identidad con un enfoque fresco centrado en la venganza y el entrenamiento letal.
De qué trata Ballerina, la sorpresa de Prime Video
Ballerina sigue a Eve Macarro, una joven entrenada desde chica por la Ruska Roma, la misma organización que forma a los asesinos legendarios como John Wick. Tras presenciar el asesinato de su padre, Eve decide tomar las riendas de su destino y emprender una implacable cruzada de venganza contra quienes destruyeron su familia. Su viaje la lleva a enfrentarse con enemigos poderosos y a desafiar las estrictas reglas de la Alta Mesa y el Hotel Continental.
La película explora su transformación de bailarina a letal asesina, moviéndose entre combates coreografiados y escenas de tensión que mezclan armas tradicionales y métodos poco convencionales. A medida que se adentra en ese mundo de sombras, Eve descubre secretos sobre su propio pasado que amenazan con cambiarlo todo, desafiando no solo su sed de justicia sino también su lealtad a quienes la entrenaron.
Además, Ballerina se presenta como un spin-off que expande la mitología del universo John Wick, con apariciones y conexiones temporales a los eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, aportando así una sensación de continuidad y expansión dentro de la franquicia.
Prime Video: tráiler de Ballerina
Prime Video: elenco de Ballerina
- Ana de Armas (Eve Macarro)
- Anjelica Huston (The Director)
- Gabriel Byrne (The Chancellor)
- Lance Reddick (Charon)
- Ian McShane (Winston)
