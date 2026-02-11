Alphabet vendió un bono a 100 años para financiar la expansión de la inteligencia artificial + Seguir en









Se trata de la primera venta de un bono centenario en la industria tecnológica desde 1997. La transacción forma parte de una emisión global por más de u$s 30 millones.

Se trató de una transacción de cinco tramos por cerca de u$s7.530 millones.

La compañía Alphabet vendió un inusual bono a 100 años como parte de una emisión global de bonos por el valor de u$s31.510 millones, según una nota interna del banco coordinador de la operación. La acción se dio en un momento en que el gasto impulsado por la inteligencia artificial (IA) está provocando un aumento de la deuda entre los gigantes tecnológicos estadounidenses.

Se trata de la primera venta de un bono centenario en la industria tecnológica desde una emisión de Motorola que se remonta a 1997, según datos de London Stock Exchange Group (LSEG). "Estamos viviendo un periodo extraordinario con los cambios tecnológicos", aseguró el director de inversiones del Banco de Nueva York (BNY) Jason Granet.

"Hoy se produce una emisión de deuda a 100 años por parte de Google (filial de Alphabet). Es representativo e indicativo de la enorme inversión que se está realizando en los mercados y en tecnología", agregó el hombre.

El bono centenario de Google tuvo una demanda casi diez veces superior a los 1.000 millones de libras que se buscaban, según datos de IFR, y tiene un rendimiento del 6,05%.

La matriz de Google también captó u$s3.980 millones de dólares mediante una venta de bonos en cinco tramos con vencimientos de entre tres y 25 años, según un documento de otro banco colocador. Alphabet, la matriz de Google, acelera el gasto en IA y supera las previsiones de Wall Street: cómo reaccionan sus acciones Alphabet, la casa matriz de Google, presentó este miércoles sus resultados del cuarto trimestre mejores a lo esperado y anticipó un salto significativo en su inversión en inteligencia artificial (IA) para 2026, muy por encima de lo que descontaba el mercado. Conocido el balance, sus acciones suben un 2,3% en el aftermarket de Wall Street. La compañía anunció que prevé destinar entre u$s175.000 millones y u$s185.000 millones este año, frente a los u$s119.500 millones que estimaban los analistas. En tanto, los ingresos del cuarto trimestre -excluyendo pagos a socios- alcanzaron los u$s97.230 millones, superando el consenso de u$s95.200 millones, según un reporte de Bloomberg.