Cómo escribir los mejores prompts y que la IA haga exactamente lo que necesitás







Es importante tener claridad, precisión y ofrecer un contexto para que el ChatGPT interprete de forma adecuada el pedido.

Existen técnicas que ayudan a estructurar la manera de escribir los pedidos a la IA.

Cada vez que se utiliza ChatGPT es necesario saber escribir mejores prompts para que la inteligencia artificial interprete de forma adecuada el pedido y brinde exactamente lo solicitado.

Un prompt es, básicamente, la instrucción que le das a la IA para que entienda qué tiene que hacer. Mientras más claras y detalladas sean esas indicaciones, más cercanas estarán las respuestas.

Para lograrlo, existen técnicas que ayudan a estructurar la manera de escribir estos pedidos. A continuación, diez trucos para escribirle los mejores prompts a ChatGPT.

chatgpt Trucos para lidiar con el ChatGPT. Diez trucos para escribir mejores prompts en ChatGPT Ser concreto: Cuanto más detallada y clara sea tu instrucción, más ajustada será la respuesta que recibas. Dar contexto: Explicar el objetivo. Señalar a quién va dirigido y el tono que debería tener. Pedir el formato que se necesita: En caso de querer una lista, tabla, esquema o pasos, hay que decirlo de forma explícita. Usar ejemplos: Mostrarle al modelo un ejemplo de lo que buscás aumenta la probabilidad de que el resultado se acerque a tus expectativas. Establecer el rol de la IA: Perdile “actuá como profesor”, “como periodista” o “como programador” puede mejorar la precisión de la respuesta. Controlar la extensión: Indicá si querés una respuesta corta o una larga. Así evitás respuestas demasiado largas o breves. Reformular cuando sea necesario: Si la respuesta inicial no te convence, cambiá el enfoque del prompt o añadí más información. Hacer preguntas abiertas: En lugar de pedir un “sí” o “no”, planteá preguntas que obliguen a la IA a desarrollar ideas. Indicar restricciones: Si no quieres, por ejemplo, un lenguaje complejo o palabras rebuscadas, acláralo desde el inicio. Combiná creatividad y precisión: no temas experimentar con diferentes estilos de redacción o enfoques.

En la práctica, estos métodos también sirven para cualquier tipo de IA generativa, ya sea de texto, imagen, audio o video.