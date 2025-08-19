SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de agosto 2025 - 15:43

Cómo escribir los mejores prompts y que la IA haga exactamente lo que necesitás

Es importante tener claridad, precisión y ofrecer un contexto para que el ChatGPT interprete de forma adecuada el pedido.

Cada vez que se utiliza ChatGPT es necesario saber escribir mejores prompts para que la inteligencia artificial interprete de forma adecuada el pedido y brinde exactamente lo solicitado.

Un prompt es, básicamente, la instrucción que le das a la IA para que entienda qué tiene que hacer. Mientras más claras y detalladas sean esas indicaciones, más cercanas estarán las respuestas.

Informate más

Para lograrlo, existen técnicas que ayudan a estructurar la manera de escribir estos pedidos. A continuación, diez trucos para escribirle los mejores prompts a ChatGPT.

Diez trucos para escribir mejores prompts en ChatGPT

  1. Ser concreto: Cuanto más detallada y clara sea tu instrucción, más ajustada será la respuesta que recibas.
  2. Dar contexto: Explicar el objetivo. Señalar a quién va dirigido y el tono que debería tener.
  3. Pedir el formato que se necesita: En caso de querer una lista, tabla, esquema o pasos, hay que decirlo de forma explícita.
  4. Usar ejemplos: Mostrarle al modelo un ejemplo de lo que buscás aumenta la probabilidad de que el resultado se acerque a tus expectativas.
  5. Establecer el rol de la IA: Perdile “actuá como profesor”, “como periodista” o “como programador” puede mejorar la precisión de la respuesta.
  6. Controlar la extensión: Indicá si querés una respuesta corta o una larga. Así evitás respuestas demasiado largas o breves.
  7. Reformular cuando sea necesario: Si la respuesta inicial no te convence, cambiá el enfoque del prompt o añadí más información.
  8. Hacer preguntas abiertas: En lugar de pedir un “sí” o “no”, planteá preguntas que obliguen a la IA a desarrollar ideas.
  9. Indicar restricciones: Si no quieres, por ejemplo, un lenguaje complejo o palabras rebuscadas, acláralo desde el inicio.
  10. Combiná creatividad y precisión: no temas experimentar con diferentes estilos de redacción o enfoques.

En la práctica, estos métodos también sirven para cualquier tipo de IA generativa, ya sea de texto, imagen, audio o video.

