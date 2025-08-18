Rolls-Royce apuesta por la energía nuclear y los pequeños reactores modulares (SMR)

La compañía de motores estimó que la demanda mundial de SMR llegará a 400 unidades para 2050, con un precio de u$s3.000 millones cada uno.

Rolls-Royce firmó acuerdos por más de u$s18.000 millones con los gobiernos del Reino Unido y República Checa para proveerles de reactores modulares pequeños (SMR) de energía nuclear con los que alimentar centros de datos de Inteligencia Artificial.

"No hay ninguna empresa privada en el mundo con la capacidad nuclear que tenemos nosotros. Si no somos líderes mundiales en el mercado, es que hemos hecho algo mal", afirmó Tufan Erginbilgiç , consejero delegado del fabricante británico de motores Rolls-Royce a la BBC.

Según el ejecutivo, con estas alianzas en energía nuclear quieren aprovechar el potencial que tiene la compañía para convertirse en la más cotizada del Reino Unido.

Según reveló el periódico español Cinco Días, en estos momentos Rolls Royce es la sexta empresa por capitalización de la Bolsa de Londres, con un valor de algo más de u$s116.000 millones (unos 100.000 millones de euros). El primer lugar suele variar entre Astrazeneca y HSBC , ambas con casi 200.000 millones de euros de capitalización bursátil.

Rolls-Royce ya produce los reactores de docenas de submarinos nucleares y la firma prevé que, a medida que vaya fabricando SMR, el coste por unidad irá reduciéndose.

En enero de 2024 el actual secretario de defensa del Reino Unido, John Healey, vistió las instalaciones de producción de reactores nucleares de Rolls-Royce en la localidad inglesa de Derby, y anunció la adjudicación a la compañía de un nuevo contrato de u$s12.166 millones (unos 9.000 millones de libras) para el soporte para la flota de submarinos nucleares de la Real Armada Británica.

Ese nuevo contrato, denominado por el Ministerio de Defensa como “Unity“, es el más grande de la historia firmado entre las partes y representa a su vez un importante impulso para la alianza trilateral AUKUS.

En 2023 Rolls-Royce recibió junto a BAE Systems y Babcock otros contratos para fabricar nuevos ejemplares SSN AUKUS por más de 4.000 millones de libras para entregar en 2040. Este acuerdo implica la entrega previa de tres submarinos de la clase Virginia por parte de EEUU.

Rolls Royce ya dio varios pasos hacia adelante en lo que refiere a la ampliación de su red industrial en los últimos años, observándose en tiempos recientes la duplicación del tamaño de su planta en Raynesway y la construcción de nuevos almacenes especiales en Pride Park.

Es más, la empresa inauguró en 2022 un nuevo centro de formación para sus empleados, el cuál se conoce como Academia de Habilidades Nucleares, donde se forman hasta 200 nuevos trabajadores por año, durante la próxima década.

En este marco, Tufan Erginbilgiç anticipó que la demanda mundial de SMR será de 400 unidades para 2050, con un precio unitario de 3.000 millones de dólares (2.561 millones de euros). Por el momento, la empresa está desarrollando seis con destino en República Checa y tres más para Reino Unido.