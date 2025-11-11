Google TV se renueva con Gemini, su asistente con inteligencia artificial

El gigante tecnológico anunció el comienzo de la implementación de su herramienta de IA en el dispositivo Google TV. Con los cambios, los usuarios podrán utilizar su voz para acceder a contenido y recomendaciones.

Google empezó a implementar Gemini en los dispositivos Google TV , en lo que marca el inicio del reemplazo definitivo del Asistente de Google . El gigante de Silicon Valley sostiene que el nuevo sistema permitirá interacciones de voz más naturales y una experiencia más integrada entre entretenimiento e inteligencia artificial.

La actualización - basada en la herramienta de inteligencia artificial - busca transformar el modo en que los usuarios eligen y consumen contenido. Con la última actualización, será posible formular pedidos complejos o personalizados a Gemini, como, por ejemplo: “A mí me gustan los dramas, pero a mi esposa le gustan las comedias. ¿Qué película podemos ver?”.

También se podrá consultar el contexto de una serie con frases como “¿Qué pasó al final de la última temporada?” o pedir recomendaciones más amplias: “¿De qué nuevo drama hospitalario está hablando todo el mundo?”.

Google destacó que Gemini no se limita al entretenimiento. Al igual que en su versión móvil, el asistente - ahora también en la TV - puede responder preguntas generales o educativas.

El acceso al sistema es simple: basta con presionar el botón del micrófono del control remoto del Google TV Streamer . La actualización comenzará a distribuirse de forma gradual durante las próximas semanas, y estará disponible para usuarios mayores de 18 años.

gemini Google busca reemplazar a su Asistente por Gemini en todo su ecosistema de aplicaciones.

El despliegue de Gemini en TV no es un movimiento aislado. En septiembre, Google ya había anunciado su incorporación en dispositivos TCL seleccionados, anticipando que durante 2025 también alcanzará los modelos Hisense U7, U8 y UX, así como los TCL QM7K, QM8K y X11K. Además, Gemini ya se encuentra disponible en el Walmart Onn 4K Pro, otro dispositivo de transmisión compatible con la plataforma.

El anuncio confirma la hoja de ruta trazada por Google: reemplazar progresivamente el Asistente de Google por Gemini en todo su ecosistema. La compañía ya había adelantado en el CES de enero que la integración llegaría este año a Google TV, consolidando su apuesta por la inteligencia artificial como eje central de sus productos.

Google Maps usará la IA para una experiencia más conversacional

En línea con esta misión de reemplazo de su Asistente de Google por Gemini, el gigante tecnológico anunció días atrás que su aplicación de navegación Maps incorporará IA para ofrecer una experiencia más natural e interactiva con los usuarios. El rediseño apunta a consolidar un sistema más conversacional y con control por voz, pensado para el uso en movimiento y sin necesidad de tocar el dispositivo.

Según la compañía, el nuevo Maps funcionará “más como un copiloto inteligente capaz de guiar al conductor hasta su destino”, permitiendo mantener la atención en el camino mientras se recibe información útil. Además de las indicaciones clásicas, la aplicación ofrecerá recomendaciones contextuales sobre restaurantes, tiendas o lugares turísticos cercanos, a partir de consultas en lenguaje natural.

“No se requiere buscar a tientas, ahora solo podés preguntar”, destacó Google en una publicación oficial. La compañía adelantó que la IA mejorará la precisión en las referencias de giros y calles, reemplazando las tradicionales alertas de distancia por indicaciones más intuitivas.

Aunque la empresa reconoció los desafíos asociados al uso de chatbots - como las denominadas alucinaciones que a veces generan respuestas erróneas - aseguró que Maps contará con salvaguardas para evitar desvíos o errores en la navegación.

Gemini trabajará sobre una base de datos formada por más de 250 millones de lugares, construida a partir de reseñas e información recopilada por Google durante las últimas dos décadas. Esa integración promete resultados más personalizados y actualizados.

Las nuevas funciones de IA comenzarán a desplegarse gradualmente en dispositivos Android y Apple, como parte de la estrategia de Google por posicionar a Gemini frente a competidores como ChatGPT. La compañía confía en que la incorporación de inteligencia artificial a uno de sus servicios más usados refuerce su liderazgo en el ecosistema digital global.